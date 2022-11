Volley femminile, l'Imoco Volley è inarrestabile e conquista per la sesta volta la Supercoppa di Lega

La sfida permane infinita, ma continua a non esserci storia. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è anche quest'anno decisa a non lasciare nulla alle rivali almeno sul suolo nazionale e va a conquistare per la sesta volta nella sua storia, la quinta consecutiva, la Supercoppa di Lega. A Palazzo Wanny si è assistito ad un match che ha avuto storia soltanto nei primi due set, salvo poi passare nettamente nelle mani della squadra di Daniele Santarelli, che continua a dimostrare una schiacciante superiorità contro chiunque si presenti dall'altra parte della rete. La settantaduesima edizione del match che assegna il primo trofeo stagionale ha visto l'affermazione della squadra gialloblù per 3-1 (25-23, 17-25, 25-17, 25-17), risultato che ha fotografato fedelmente lo sviluppo del gioco: primi due set combattuti e sofferti, il terzo e il quarto in cui le pantere hanno approfittato di ogni defaiilance anche minima delle piemontesi. Cambiano dunque i protagonisti ma non le abitudini, sempre piacevoli da qualche anno a questa parte.

LE CIFRE - La sfida si è dimostrata ad armi pari soltanto a muro (6 a 6), mentre non si può certo dire lo stesso negli altri fondamentali. Conegliano ha fatto meglio in attacco (47 vs 36%) e in ricezione (68 a 61%). Determinante anche lo scarto al servizio (6 ace ad uno per le pantere). MVP è stata giudicata il capitano Asia Wolosz, che ha distribuito il gioco con la sapienza e la lucidità che la contraddistingue e si è tolta la soddisfazione di realizzare un importante punto a muro.

LA PARTITA - Il coach umbro ha portato a termine alla grande la missione malgrado non abbia potuto contare su Marina Lubian, costretta a guardare le compagne dalla panchina a causa di un problema alla spalla, e di Sarah Fahr, non ancora al meglio della condizione. Questo il sestetto che ha iniziato la partita: Wolosz-Haak, Squarcini-Furlan (all’esordio in stagione), Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro.

In avvio entrambe le squadre approcciano in modo assai teso e ne deriva che diversi siano gli errori specialmente al servizio, mentre le ricezioni risultano attente ed efficaci. Si gioca dunque punto a punto fin quando Karakurt (mani out) e Carcaces sono le autrici del primo significativo break (9-12). Santarelli chiama time out apportando alcune modifiche allo schieramento iniziale (dentro De Kruijf) ma la pausa non modifica sostanzialmente l'andamento di questa fase del match. Le azzurre andranno ancora a segno con un muro di Poulter (12-16). Conegliano però si conferma il solito osso duro e risale la china in maniera portentosa: il 6-0 che ne consegue porta la firma di Plummer, Haak e Squarcini (18-16). Novara annulla nuovamente tutto con estremo coraggio (18-18), salvo poi subire un break fotocopia chiuso da un attacco out di Karakurt (24-19). Anche questa volta però è tutt'altro che finita: le pantere si rilassano e favoriscono il ritorno delle novaresi, che si riavvicinano pericolosamente con Karakurt (24-23). L'opposto turco però nel momento chiave si incarta e manda out il diagonale che sarebbe valso i vantaggi (25-23).

Il colpo subito non scoraggia le ragazze di Lavarini che, in avvio di secondo set, prendono subito in largo con la super Spike di Carcaces (3-8). Santarelli arresta il gioco per tentare di spezzare il ritmo delle avversarie ma senza successo: Karakurt va in battuta e fa 3-9. Le pantere sono obbligate nuovamente a risalire la corrente e vi riescono parzialmente con Haak e Plummer (9-12). Dopo il time out richiesto da Lavarini Karakurt trova le mani del muro e "ripristina" il distacco originario (10-16). Che si dilata ancor di più con i due muri consecutivi di Bosetti e Chirichella (15-22). Ituma regala alla Igor sette palle set (17-24), Bosetti fa centro al primo tentativo. 17-25 e match che torna in perfetta parità.

Si assiste ad un botta e risposta in avvio di terza frazione, rotto dalla coppia Squarcini - Haak (12-17). Gennari cerca le mani del muro ma non le trova, consentendo a Novara di riavvicinarsi (13-11). Il murone di De Kruijf e ed il successivo ace della numero 6 gialloblù rendono nuovamente il divario importante (17-12). Questa volta Conegliano conduce la nave in porto senza affanno: Haak trova il mani out del 17-24, Squarcini l'ace che vale il nuovo vantaggio (17-25).

Le campionesse d'Italia (e della competizione) acquisiscono una fiducia ancor maggiore e per le azzurre controbattere diventa difficile. Plummer cerca e trova le mani del muro (9-5) e Haak non perde l'occasione di allungare ancora (13-8). Karakurt prova a mettere un po' di apprensione (13-10) ma Wolosz, sempre a muro, respinge al mittente ogni tentativo (15-10). Gennari fa ancora centro dai nove metri (22-16) mentre sarà un attacco di Ituma terminata sulla rete a sancire l'ennesimo trionfo delle venete.