E' tornata la super Imoco Volley! Con il 3-0 in gara 3 è match point scudetto

La grande finale potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta. Era attesa ad una prova convincente la Prosecco Doc Imoco Volley ed è esattamente ciò che è avvenuto stasera in un PalaVerde completamente esaurito come non si vedeva da anni. Il secco 3-0 inflitto alla Vero Volley Monza (25-23, 25-12, 25-22) certifica il sorpasso da parte delle ragazze di Daniele Santarelli nel computo delle partite vinte e ora si avrà la possibilità di cucirsi nuovamente lo scudetto sul petto in occasione di gara 4, in programma martedì prossimo all'Arena. Una partita dunque che ha visto un primo set piuttosto equilibrato ed un secondo in cui le campionesse uscenti hanno notevolmente alzato il livello di gioco, creando i presupposti per un netto successo poi concretizzati nel terzo gioco al termine di una rimonta importante. Ciò che conforta però è che le pantere abbiano superato il momento delicato evidenziato nelle prime due gare: ora è fondamentale ricaricarsi al meglio e andare in Brianza a sfruttare il primo dei due match point a disposizione.

Articolo in aggiornamento