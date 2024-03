Conegliano vince la regular season e Santarelli gongola: «Finalmente aggressive fin dall'inizio»

Bastava una vittoria alla Prosecco Doc Imoco Conegliano per assicurarsi il primato aritmetico della regular season e vittoria è stata. A farne le spese è stata la Igor Novara, battuta in soli tre set e condizionata in parte anche dall'infortunio occorso a Marina Markova.

Rispetto al recente passato c'è qualcosa che infonde maggiore fiducia in vista dei prossimi impegni, ovvero l'approccio alla partita, risultato davvero ottimale. Dettaglio che non è sfuggito al coach Daniele Santarelli: «Troppo spesso nelle ultime gare ci era accaduto di non partire nel modo migliore, due volte contro il Vakif e contro Casalmaggiore. Avevo chiesto alle ragazze una reazione iniziale, avevo chiesto di essere aggressive da subito e questo si è visto, perché abbiamo avuto un inizio fantastico».

L'uscita di scena di Markova paradossalmente ha messo le pantere in difficoltà: «Indubbiamente qualcosa nel loro modo di giocare è cambiato e quindi non abbiamo giocato la partita esattamente come l’avevamo preparata. C’è stato un piccolo rilassamento nel secondo set, soprattutto in difesa: abbiamo perso troppi palloni sciocchi e questo non mi è piaciuto. Poi però abbiamo ricominciato a difendere e fatto una seconda parte di secondo set ottima. Il terzo set è stato il più brutto da parte loro, non hanno veramente combattuto. Sono molto contento della prestazione della mia squadra, siamo state molto ordinate; sono contento anche perché in queste ultime gare ho fatto giocare tutte le ragazze e tutte sono in ottima condizione».

La parola alle attrici protagoniste

Il concetto di approcciare in modo migliore è stato ripreso anche da Isabelle Haak, MVP della serata: «L'obbiettivo era essere più aggressive sin dalle prime battute ed è una cosa che siamo riuscite a fare. Abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel secondo set, però nel complesso è stata una partita affrontata come volevamo. Possiamo sempre migliorare: penso che abbiamo già raggiunto un buon livello, però ci sono ancora dei margini per crescere da qui a fine stagione. È stata una bella partita in un bell’ambiente: è sempre bello giocare davanti a questo pubblico e sono soddisfatta della mia prestazione».