Conegliano, la VNL ha certificato la completa rinascita di Sarah Fahr

I suoi problemi sono iniziati proprio con la nazionale, quando nel corso del vittorioso europeo del 2021 il suo crociato andò in frantumi. Poi, pochi mesi dopo il suo rientro, un altro infortunio, seguito da altri problemi che non le hanno consentito di scendere in campo nella scorsa e state e dar manforte alle azzurre soprattutto al preolimpico.

L'ultima stagione invece è stata di quelle da ricordare, malgrado la sfortuna fosse sempre pronta a bussare alle porte. L'immagine che la ritraeva con le stampelle prima della finale di Champions aveva fatto temere il peggio, ma alla fine tutto è andato come doveva.

Impossibile non richiamarla nell'Italvolley, dove è stata senza dubbio una delle maggiori beneficiarie della cura Velasco. Sarah Fahr ha giocato una VNL di altissimo livello venendo eletta miglior centrale della competizione (assieme alla polacca Korneliuk). Segno che la giocatrice italo tedesca ambisce definitivamente a recuperare il tempo perduto, purtroppo suo malgrado.

Il prossimo obbiettivo sono le olimpiadi, a cui l'Italia ambisce quantomeno ad una medaglia. E Sarah è pronta alla sua definitiva consacrazione dopo tanta sfortuna.

Le impressioni post gara

La centrale è felice per il riconoscimento, ma fa sfoggio di umiltà: «L’Italia è stata brava ad imporsi sin da subito mantenendo il proprio ritmo di gioco non adattandoci a quello che facevano loro. Abbiamo continuato a spingere ed imporre il nostro gioco. Sono davvero molto contenta per quello che fatto la squadra e mi auguro che questo sia solo un primo step, perché vogliamo fare ancora altro. Il premio individuale è un di più perché mi focalizzo solo su quello che ottiene il team: se poi le mie compagne mi aiutano a conseguire anche traguardi personali, tanto meglio. Ma ripeto adesso voglio solo concentrarmi sul concetto di squadra».