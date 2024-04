Conegliano, le voci di un trionfo annunciato

Il servizio di Antropova terminato sulla rete ha emesso il verdetto fino ad ora più importante di questa stagione: la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è campione d'Italia per la settima volta.

Un trionfo annunciato per la squadra gialloblù, anche quest'anno intenzionata a non lasciare nulla: dopo lo scudetto sono arrivati anche Supercoppa e Coppa Italia per una stagione che potrebbe diventare leggendaria qualora venisse conquistata anche la Champions League il prossimo 5 maggio ad Antalya.

Del resto lo score parla chiaro: le pantere hanno rimediato fino a questo momento soltanto due sconfitte ed entrambe ai playoff (nei quarti in gara 2 a Novara e in finale in gara 1 contro Scandicci al PalaVerde) mentre sia nella regular season che nella massima competizione europea è stato un cammino assolutamente trionfale.

A vincere ancora una volta è stata, al di là delle prove personali, la forza del gruppo: i momenti difficili, soprattutto nella post season, non sono mancati, ma sono stati superati alla grande soprattutto per via di questa preogativa.

Il condottiero

Sul tricolore non poteva che esserci la firma di Daniele Santarelli: «L'inizio difficile? Penso che abbiamo giocato molti set in questo modo perchè di fronte avevamo una squadra in formissima, che non sbagliava nulla. Hanno fatto 3 gare fantastiche, in cui era molto difficile giocare con loro. Noi ci siamo dovuti adattare per molti aspetti, abbiamo cambiato qualcosa, secondo me abbiamo giocato con più intelligenza. Ne è venuta fuori una vittoria fantastica, uno scudetto bellissimo… il sesto consecutivo, wow!».

Non poteva che esserci l'apporto fondamentale di un pubblico che mai ha smesso di incitare le ragazze: «Ci ha seguito dappertutto e ci ha sostenuto quando abbiamo perso gara 1 malgrado facesse molto male per come era arrivata. Il coro finale ci ha riempito di orgoglio e vuol dire che abbiamo dato loro un'altra gioia».

Una bandiera infallibile

A conquistare tutti i titoli sul campo di questa società è Monica De Gennaro, protagonista di una stagione monstre: «E' sempre bello vincere, soprattutto quando soffri. E' successo in tutti questi playoff ma non abbiamo mai mollato e ce lo siamo meritato tutto. Oggi abbiamo giocato un buon primo set, ma ci siamo perse nei momenti finali, e nel secondo set eravamo sotto 7-4; poi è cambiato qualcosa: abbiamo iniziato a murare, difendere, contrattaccare. Sappiamo che questa è una delle nostre forze, e l’abbiamo fatto poi per i restanti due set e mezzo. Adesso festeggiamo, perché dopo partite così intense e un campionato così è giusto farlo: ci concediamo un giorno di festa e poi resettiamo, perché la nostra stagione non è finita».

La ex terribile

A ritagliarsi uno ruolo importante in questo scudetto è Marina Lubian: «Siamo riuscite a chiudere al meglio una serie davvero difficile per cui siamo troppo contente. Adesso abbiamo una ‘settimanina’ per riposare e poi c’è un altro trofeo importante, però per adesso godiamoci questo. La Savino? Affrrontarla è stato veramente speciale».

Il capitano che non si stanca mai di vincere

Per Asia Wolosz questo scudetto «è stato quello più bello, contro un avversario che ha giocato benissimo e ci ha messo in difficoltà. Ogni partita ha avuto continue alternanze nel punteggio e sarebbe potuta finire con qualsiasi risultato. È una vittoria speciale, perché abbiamo sofferto tantissimo ma siamo riusciti a portarla a casa».

Al passo d'addio

Dopo la finale di Champions saluteranno Robin De Kruijf, che lascerà il volley giocato, e Kelsey Robinson Cook, destinata a tornare in patria.

La numero 3 è pronta a dire addio con la voce rotta dall'emozione: «E' stato un onore giocare per questa squadra, in cui chiunque entra può cambiare la partita. E' stata questa la nostra forza».