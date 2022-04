L'Imoco Volley fa la voce grossa anche a Firenze e vola in semifinale

Serviva una grande prestazione per uscire vittoriose da Palazzo Wanny e la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano non ha fallito l'occasione. La squadra gialloblù ha tenuto fede al pronostico battendo Il Bisonte Firenze per 3-0 (17-25, 22-25, 23-25) conquistando alla prima occasione utile la semifinale scudetto. L'avversario sarà la Savino Del Bene Scandicci, che senza troppi complimenti ha regolato Busto Arsizio con il medesimo risultato. Si inizia la prossima settimana e anche in questa circostanza si giocherà al meglio delle tre gare.

LA PARTITA - Daniele Santarelli manda in campo il seguente sestetto: Wolosz-Egonu, De Kruijf-Fahr, Sylla-Plummer libero De Gennaro.

Si inizia nel segno di De Kruijf, letteralmente implacabile in fase di contrattacco, e l'ace di Wolosz che portano le gialloblù sul 5-10. Il ritmo impresso alla gara dalle campionesse uscenti è subito vertiginoso e per le bisontine diventa da subito complicato controbattere. Egonu e Plummer allungano ancora (15-22) e sarà ancora De Kruijf a chiudere (17-25).

Riparte con il piede sull'acceleratore Conegliano: Egonu fa 4-8. Nwakalor prova a riavvicinare Firenze (11-12), ma Plummer mette a segno un break che porta il parziale sul 12-16. A questo punto le padrone di casa alzano la guardia in ricezione e con la premiata ditta Sylves - Cambi riesce a ritrovare la parità (20-20). Egonu però decide che anche questo secondo set deve chiudersi in favore della sua squadra e dapprima fa 20-23, poi realizza il punto decisivo (22-25).

Anche l'inizio dellla terza frazione è di chiara marca gialloblù, con Egonu che realizza il 3-8. Il Bisonte però non è intenzionata ad uscire dal campo troppo presto: Enweonwu mura per l'11-14, poi è Sylves a firmare il sorpasso (16-15) e a dare qualche speranza in più alle padrone di casa. Egonu spezza presto i sogni bisontini con il break del 20-22 e non basta Nwakalor per coltivare qualche speranza di riaprire i giochi. Il muro di De Kruijf risulta decisivo e Conegliano chiude così contesa e qualificazione (23-25).