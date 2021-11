Imoco Volley, caccia al record mondiale "solitario". E c'è una variazione nel calendario...

Apriamo con una notizia di carattere logistico. E' stata disposta oggi l'inversione di campo del match tra Il Bisonte Firenze e la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano a causa della concomitanza dell’11° giornata con il Mondiale per Club. Resta invariata la data, che è quella del 1° dicembre, ma si giocherà a Villorba alle ore 20:30.

Focus ora sul prossimo appuntamento. Con la storia. Il calendario riserva alle pantere un'incredibile opportunità per fare 74. Nessuno nella storia della pallavolo mondiale è riuscito a vincere un tale numero di partite consecutive e la partita interna contro la Delta Despar Trentino può essere un assist che non si può non sfruttare. A dare una marcia in più saranno Myriam Sylla e Monica De Gennaro, oramai completamente ristabilite, mentre rimarrà ancora ai box Beatrice Fahr.

Sarà una partita insidiosa ed il monito arriva dal coach Daniele Santarelli: "Il campionato italiano ci ha mostrato anche domenica scorsa che non ci sono avversarie facili, si rischia su ogni campo e con qualsiasi squadra se non si gioca al massimo e dovrà essere così anche domenica con Trento al Palaverde. Loro sono una buona squadra, starà a noi far valere la nostra maggior caratura giocando una partita intensa, non mi aspetto di certo regali anzi, Trento verrà a giocare senza nulla da perdere e mi aspetto un’avversaria sfrontata e vogliosa di fare una grande partita contro la capolista. Noi stiamo migliorando come condizione, le infortunate stanno rientrando e questo per noi è importante in vista dei prossimi obiettivi.

Il record? Se ne parla tanto e ovviamente a questo punto ci teniamo molto, sarebbe bellissimo vincere domenica per poter fare festa con il nostro pubblico e celebrare un record che resterà negli annali, anche per questo vogliamo fare una grande partita domenica nel nostro Palaverde".

Emozionante si prennuncia il prologo: la Vicepresidente di Lega Volley Femminile Carla Burato consegnerà nel pregara a Piero Garbellotto presidente di Imoco Volley una targa celebrativa delle 73 vittorie consecutive, record mondiale di vittorie eguagliato.

Chiudiamo con la copertura televisiva, assicurata da www.volleyballworld.tv. La diretta radiofonica sarà invece su Radio Conegliano. Aggiornamenti e interviste live post gara garantiti infine sulla pagina Facebook di Imoco Volley