Volley femminile, l'Imoco Volley pronta per la Supercoppa

Ancora ventiquattro ore e finalmente si gioca. Nella suggestiva cornice di Palazzo Wanny, la nuova casa del volley fiorentino inaugurata meno di un anno fa, si assegna il primo trofeo della stagione. A contendersi la Supercoppa saranno le rivali storiche di questi ultimi anni, vale a dire la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, già vincitrice 5 volte e detentrice delle ultime 4 edizioni, e la Igor Gorgonzola Novara, che attende di tornare a trionfare dal 2017.

All'appuntamento, che avrà luogo in un palazzetto completamente esaurito, giungono in condizioni indubbiamente migliori le pantere, che sebbene abbiano perso importanti protagoniste come Egonu e Sylla stanno continuando a marciare a ritmo davvero impressionante (10 vittorie su altrettante gare disputate in campionato), segno di una mentalità che non è mai cambiata nè quantomeno scomparsa malgrado tutto.

Nella giornata odierna, a Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, è stata presentata la manifestazione in una conferenza stampa a cui hanno preso parte allenatori e capitani delle due squadre.

LE IMPRESSIONI DELLA VIGILIA

E' in cerca dell'ennesimo trionfo coach Daniele Santarelli: "Abbiamo cambiato tanto in questa stagione e per ora il processo di creazione del nuovo gruppo sta procedendo bene. Non potendo fare molti allenamenti visto il calendario fittissimo finora abbiamo ruotato tanto le formazioni in questo inizio di stagione, diciamo che allenandoci poco abbiamo dovuto usare le partite per trovare gli automatismi di squadra e per questo ho cercato di far giocare tutte con il turnover. Con Novara ormai è una classica, abbiamo giocato negli ultimi anni tantissime sfide che sono valse altrettanti trofei per i due club e siamo orgogliosi di aver caratterizzato il panorama italiano, europeo e anche mondiale, queste due squadre hanno dato lustro al volley italiano a tutti i livelli offrendo spettacolo, vittorie ed emozioni. Anche domani qui a Firenze di fronte a un palazzo esaurito e alla platea televisiva sono certo che il match offrirà grande spettacolo e sarà una bella festa per la pallavolo. Arriviamo con molta carica a questo primo grande appuntamento, ovviamente essendo ad inizio stagione non siamo al massimo del nostro potenziale, ma vogliamo vincere e cercheremo di portare a casa la Supercoppa".

A fargli eco la palleggiatrice Joanna Wolosz: "E’ la prima partita importante della stagione che assegna il primo trofeo, sarà certamente una bella partita, tirata come da tradizione con Novara, tante volte ci siamo sfidate in questi anni e sappiamo bene che tipo di battaglia ci aspetta, ma non vediamo l’ora perchè aspettiamo da un po’ questo primo obiettivo. Noi siamo cariche, abbiamo lavorato tanto per compattare la nuova squadra e arrivare a un buon livello per questa competizione, adesso vediamo in campo quello che succederà, di certo vogliamo provare a mettere in bacheca un altro trofeo".