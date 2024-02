Coppa Italia, Conegliano non ha pietà di Chieri e vola in finale

L'avversario era di quelli in grado di incutere un certo timore visto cosa era accaduto nella gare di campionato, ma in appena un'ora e dieci muniti di gioco tutti i dubbi sono stati dissipati nella maniera giusta. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, nella prima semfininale della Coppa Italia giocata davanti ai 6500 del PalaTrieste, ha subito deciso di fare sul serio e non ha lasciato scampo alla Reale Mutua Fenera Chieri, sepolta con un 3-0 che parla da solo.

Il risultato, mai in discussione, può giudicarsi per certi versi sorprendente visto che la squadra piemontese era tra le più in forma del momento (basti citare la semifinale di Coppa Cev raggiunta e il successo di Novara in esterna che è valso il passagggio alle Final Four), ma le pantere hanno esibito la concentrazione dei giorni migliori, oltre che la proverbiale "garra" che le caratterizza. Morale della favola, per la pur rispettabile sfidante allenata da Giulio Bregoli non c'è stato nulla da fare.

Tra l'armata di Daniele Santarelli e il quinto alloro consecutivo (il sesto complessivo) c'è di mezzo l'ultimo ostacolo: alle ore 18:00 andrà in scena il match tra Milano e Scandicci e la vincente affronterà nell'atto finale di domani proprio le gialloblù.

A dare quella spinta in più sarà certamente la tifoseria, che sarà presente in gran numero. Da Conegliano è prevista una vera e propria mobilitazione, con oltre 1500 persone al seguito delle proprie beniamine.

La partita

Il sestetto iniziale prevedeva Wolosz regista con Haak opposta, schiacciatrici le USA Plummer e Robinson Cook, centrali le azzurre Lubian e Fahr, libero Moki De Gennaro.

Solito avvio al rallenty per le pantere, che vanno sotto 1-4 con due aces di Grobelna. Chieri fa e disfa: l'invasione di Omoruyi costa il riaggancio (7-7). Muro di Zachaiou per il 7-9, risponde con la stessa moneta Haak (10-10). Break della svedese ed è 13-10. Conegliano gioca meglio al centro e Fahr rende più corposo il divario (19-13). Suo anche il muro che chiude il primo set sul 25-18.

Chieri parte meglio anche nel secondo gioco con Omuruyi e Grobelna (6-8), ma deve subire il ritorno gialloblù con Plummer (8-8). Haak fa male in pallonetto (11-9). Allungo Conegliano sul 14-10, ma con due errori il punteggio sembra rimettersi in discussione (16-14). Non cambia il copione: Fahr fa ace ed è 18-14; Grobelna fa sperare le biancoblù (18-16). Quanto però gente come Haak, Plummer e Cook decidono di alzare i ritmi c'è poco da fare (22-16); si chiude con il turno al servizio di Haak (25-16).

Il pur labile equilibrio del terzo set viene spezzato ancora da Sarah Fahr, tra le migliori in campo (11-6). La centrale continua a far male anche in battuta (15-7). A nulla servono le rotazioni di Bregoli: la sua squadra non riesce più a controbattere e il match termina su un 25-12 piuttosto inequivocabile.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-REALEMUTUA FENERA CHIERI 3-0

(25-18,25-16,25-12)

Prosecco DOC Imoco: Haak 15, De Gennaro, Fahr 16, Lubian 2, Plummer 14, Robinson Cook 10, Wolosz 1, Gennari, Bardaro ne, Bugg ne, Lanier ne ,De Kruijf 3, Squarcini ne, Piani ne.All. Santarelli

Reale Mutua: Malinov 1, Grobelna 11, Weitzel , Gray , Kingdon 2, Skinner 3, Spirito, Omoruyi 6, Morello, Anthouli 1, Jatzko ne, Zakchaiou 4, Kone ne, Rolando. All. Bregoli

Arbitri: Simbari e Papadopol

Spettatori: 6.500

Durata set: 24′,26′,21′

Note: Errori battuta: Co 10,Ch 6;Aces: 6-2; Muri: 7-5