Volley A1 femminile, bomba di mercato: Anna Danesi torna a Conegliano?

Compito delle varie squadre, cosa assai risaputa, è quello di concentrarsi sul lavoro sul campo, ma è inevitabile che in questo periodo i rumors di mercato siano praticamente di casa.

Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che Elena Pietrini vestisse il gialloblù (sul discorso sembra però essersi registrato un rallentamento nelle utlime ore) così come del rinnovo di coach Daniele Santarelli fino al 2027 (manca ancora la conferma ufficiale, ma le indiscrezioni convergono tutte verso una soluzione positiva).

La vera "bomba" invece riguarda la centrale Anna Danesi, attualmente in forza alla Igor Novara, in procinto di tornare a vestire la maglia della Prosecco Doc Imoco Conegliano nella prossima stagione, a cinque anni dal suo addio. Era il 2019 e la giocatrice originaria di Brescia, vincitrice con le pantere di due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe di Lega, decise di lasciare per tentare l'avventura a Monza. L'indiscrezione è stata lanciata dalla Tribuna di Treviso, secondo la quale l'affare sarebbe già fatto.

Effetto domino centrali? Non necessariamente

Il ritorno di Danesi a Conegliano potrebbe non produrre effetti particolari sulla batteria dei centrali. Non dovrebbero essere in discussione le conferme delle varie Fahr, Squarcini e Lubian, anche se quest'ultima, soprattutto in chiave nazionale, potrebbe decidere di cambiare aria. Per De Kruijf invece potrebbe essere l'ultima stagione in attività anche se questo è tutto da vedere.