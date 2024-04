Daris Amadio, un mese dopo il suo esonero è ancora più inspiegabile

Si è chiusa ufficialmente ieri la stagione 2023-2024 della Serie A2 di volley femminile: dopo Perugia, è stata la CDA Talmassons a conquistare la promozione nella massima categoria nazionale, un salto forse imprevisto alla vigilia ma che è stato più che meritato. A soccombere nell’atto finale del campionato è stata la Futura Giovani Busto Arsizio, grande favorita ma che si è sciolta come neve al sole nelle due gare contro le friulane. Il ko delle Cocche non può non far tornare in mente quanto successo un mese fa.

Era il 26 marzo quando la Futura Giovani decise di esonerare Daris Amadio, tecnico originario di Montebelluna, una scelta sorprendente visti i risultati ottenuti sotto questa guida fino a quel momento. Nonostante il secondo posto nella Pool Promozione ottenuto in grande anticipo, come anche l’accesso ai play-off, furono decisive le tre sconfitte in cinque gare, forse un rilassamento eccessivo ma comunque ininfluente ai fini del risultato da portare a casa.

Il cambio in panchina non ha portato un miglioramento: la Futura Giovani ha battuto Macerata nella semifinale dei play-off, per poi subire un passivo pesantissimo contro Talmassons (un doppio 0-3 piuttosto eloquente). Appassionati di volley e tifosi bustocchi hanno quindi espresso il loro malumore per l’esonero di marzo e per aver puntato su un tecnico di indubbia esperienza e di capacità comprovate come Alessandro Beltrami che però era fresco reduce da un altro esonero.

L’allenatore piemontese ha infatti guidato la Millenium Brescia, sempre in A2, senza riuscire ad evitare la Pool Salvezza. Ecco allora che la figura di Daris Amadio è tornata di stretta attualità, riconoscendo al tecnico 39enne i meriti di un grande lavoro che aveva portato quest’anno anche alla prima finale di Coppa Italia di A2 nella storia della Futura Giovani. Tutto questo è comunque archiviato, il passato non si può cambiare e si può soltanto guardare al futuro. Si sta già pensando alla stagione 2024-2025 e c’è grande curiosità nello scoprire quale sarà il destino di Amadio, sicuramente voglioso di dimostrare tutto il proprio valore.