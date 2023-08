Serie A1 femminile, l'Imoco scalda i motori: al via domani la nuova stagione

Anche in casa Prosecco Doc Imoco Volley è tempo di ripartire. La società campione d'Italia ha annunciato che domani avrà luogo al PalaVerde il raduno della squadra per iniziare a preparare la prossima stagione. Si inizia al mattino con i test fisici, per poi proseguire alle 15 con il primo allenamento sul campo presso il palazzetto di Villorba, che per l'occasione sarà aperto al pubblico.

Non ci sarà il coach Daniele Santarelli, impegnato agli Europei con la nazionale turca. I lavori saranno dunque diretti dal vice Valerio Lionetti con l’assistente Tomaso Barbato, il preparatore atletico Marco Da Lozzo e il team manager Pier Zanasi.

Le giocatrici presenti

Non ci saranno ovviamente le atlete impegnate con le rispettive nazionali, ma il quadro delle presenze sarà di tutto rispetto: sono attese in questo primo giorno di scuola le “veterane” Monica De Gennaro, Robin De Kruijf, Sarah Fahr e Alessia Gennari con i nuovi arrivi Madison Bugg, palleggiatrice statunitense, e l’opposta italiana Vittoria Piani. Aggregate anche le giovani dell’Imoco Volley San Donà Marchesini, Novello e Visentin. Il 28 si riunirà al gruppo anche la giovane libero Anna Bardaro.

Il programma nel dettaglio

Tranne che nella giornata di venerdì gli allenamenti proseguiranno a cadenza giornaliera, con inizio alle ore 15 (a porte aperte). Per quanto riguarda domani, quando inizieranno le operazioni, è previsto il Media Time: dalle 14 alle 15 sarà possibile per gli organi di stampa effettuare foto ed interviste alle giocatrici e allo staff tecnico.