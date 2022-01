Dopo i festeggiamenti di Coppa Italia l'Imoco Volley si rituffa in campionato

La sbornia della Coppa Italia è oramai archiviata e in casa Imoco Volley si torna a pensare al campionato. Le pantere di Daniele Santarelli, appaiate in classifica dalla Vero Volley Monza (che però conta due gare giocate in più), si apprestano ad ospitare al PalaVerde l'Acqua & Sapone Roma, fanalino di coda in coabitazione con Perugia e tornata a pieno regime dopo il cluster che ne ha condizionato l'attività nelle scorse settimane. Il match, sulla carta scontato, non va preso sottogamba in quanto le capitoline hanno inserito nel proprio organico l'esperta schiacciatrice bulgara Dobriana Rabadzhieva, che in città conoscono bene in quanto 11 anni fa ha indossato la maglia della Spes Conegliano. Un'ex dunque che ci terrà a fare bella figura al suo ritorno nel campionato italiano.

C'è soltanto un precedente tra le due formazioni, vale a dire il 3-0 con cui le gialloblù si imposero al PalaEur davanti a 4000 spettatori.

Il fischio di inizio del retour match è fissato per domenica alle ore 19 (arbitri Nava e Giardini): salvo sorprese si giocherà e ciò fa ben sperare per un ritorno in tempi brevi alla normalità.

LA VIGILIA DEL COACH - Daniele Santarelli torna sul movimento di mercato in uscita che ha caratterizzato questi ultimi giorni: "Prima di tutto vorrei ringraziare e salutare Bozana Butigan che è andata a giocare a Bergamo. Io sono molto legato a lei, dopo averla conosciuta in nazionale l’avevo voluta qui per darle l’opportunità di crescere di livello ed è stata una ragazza che si è inserita splendidamente nel gruppo, sempre solare e sorridente, un’ottima giocatrice e una persona speciale che mancherà a tutti, ma aveva bisogno di spazio e di poter stare in campo e sono certo che farà vedere le sue qualità anche nella sua nuova squadra, le faccio un grosso in bocca al lupo".

Sul match in programma tra due giorni: "Stiamo bene, la squadra ha voglia di tornare in campo dopo la Coppa Italia vinta e la sosta forzata dello scorso turno, sarà una partita importante per noi perchè ogni incontro è un’occasione di crescita. All’andata al PalaEur non fu una partita facile nonostante il risultato rotondo, eravamo una squadra nuova che stava iniziando il suo percorso e anche loro da neopromosse erano un po’ un’incognita. Da quell’inizio stagione le due squadre sono certamente diverse, ovviamente vista la classifica i favoriti siamo noi, ma sarà un impegno da affrontare con attenzione e concentrazione perchè l’obiettivo è portare a casa la vittoria di fronte ai nostri tifosi e continuare il nostro percorso di crescita".

COPERTURA MEDIA - diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204), diretta in streaming web (in abbonamento) su www.volleyballworld.tv. Aggiornamenti e interviste post gara sulle pagine Facebook e Instagram di Imoco Volley.

BIGLIETTI - sul sito www.imocovolley.it, sezione biglietteria https://imocovolley.vivaticket.it/ e su www.vivaticket.com, con la possibilità di scegliere autonomamente il posto, ricevendo il biglietto in formato digitale via e-mail da esibire agli ingressi. I biglietti si possono acquistare anche nei punti vendita fisici Vivaticket e il giorno della partita, a partire da 90 minuti prima dell'inizio della gara, presso le casse esterne del Palaverde (cassa n. 2 adibita a vendita biglietti), previa disponibilità vista la capienza limitata al 35%. Per accedere al Palaverde è necessario presentare il GREEN PASS RAFFORZATO per i maggiori di 12 anni e mascherina FFP2.