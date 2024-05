Dopo tre anni Conegliano torna sul tetto d'Europa

Una squadra come questa non poteva non puntare a tutto, ma il sogno nel cuore era tornare sul tetto d'Europa. E dopo tre anni la Prosecco Doc Imoco Conegliano c'è riuscita.

Le pantere, al termine di una finale al cardiopalmo, hanno completato un poker da leggenda aggiungendo a Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto anche la seconda Champions League della storia. Soltanto un gruppo come questo, in una stagione in cui le difficoltà non sono mancate, poteva compiere simili imprese: merito come sempre di un tecnico che continua a dimostrare di essere il migliore al mondo e di giocatrici straordinarie, per nulla paghe dei traguardi raggiunti in questi anni.

Non è stata una partita facile e facile non è stata. O meglio, sembrava potesse esserlo dopo un primo set vinto piuttosto agevolmente (25-14); nel secondo si è assistito al ritorno rabbioso dell'Allianz Vero Volley Milano, che ha pareggiato i conti pur con qualche affanno dopo aver condotto a lungo le danze (23-25). Le pantere non si compongono e si aggiudicano di slancio il terzo con un perentorio 25-19. La tavola sembra apparecchiata, ma le ragazze di Marco Gaspari riescono a restare attaccate al match con il 19-25 con cui si chiude la quarta frazione. C'è grande equilibrio anche al tie break: le campionesse di tutto lo girano in proprio favore con l'8-6 con cui si va al cambio di campo, poi è un monologo. La partita finisce con un 15-9 e per l'armata di Daniele Santarelli scocca l'ora del tanto sospirato trionfo europeo.

Trascinatrice assoluta, e non poteva essere altrimenti, è Isabelle Haak, autrice di una prestazione che rasenta la perfezione. 23 punti con il 42% in attacco è uno score da fuoriclasse assoluta. Ma non si può non menzionare Robin De Kruijf, che grazie ai suoi 7 palloni messi a terra diventa la miglior marcatrice di tutti i tempi del club con i suoi 2567 punti. Il miglior modo per congedarsi da questa squadra e dal volley giocato. Infine Sarah Fahr. La sua immagine che la ritraeva fare il suo ingresso al palazzetto con le stampelle a causa di un problema alla caviglia aveva fatto temere il peggio, anche in chiave nazionale, ma la centrale è scesa il campo dando il suo importantissimo contributo (9 i punti da lei realizzati).

Passano dunque gli anni e questa Imoco non è assolutamente intenzionata a smettere di fare la storia. Si penserà ora ai giusti e sacrosanti festeggiamenti, per il futuro ci sarà tempo. Ma il leit motiv non cambierà, questo è certo.

