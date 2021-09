Duetti Giorgione, la carica di coach Carotta: "Saremo una squadra all'arrembaggio"

Allenamento congiunto in apertura di stagione per. Il tecnico Carotta sicuro: “Saremo una squadra all’arrembaggio” Prima apparizione stagionale per il Duetti fra le mura amiche del palazzetto di. La rinnovata formazione allenata da Paolo Carotta ha svolto un allenamento congiunto con l’Asolo di B2 simulando anche uno spezzone di incontro.

Spazio a tutte le atlete nell’intento non soltanto di vederle all’opera in campo ma anche di misurarne lo stato di forma: “Sebbene le ragazze non siano ancora brillanti a causa del carico di lavoro, sto raccogliendo buone impressioni – dichiara coach Carotta -. Lavorano molto bene in palestra e questo è un buon segnale. Inoltre il gruppo vanta già un buon livello di affiatamento. Mi aspetto un campionato equilibrato e di alto livello. Saremo una squadra all’arrembaggio!”. Prossimo allenamento congiunto in programma sabato 2 ottobre in trasferta contro la B1 del Volano.