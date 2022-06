Duetti Giorgione, grande partecipazione per la festa di fine stagione

La festa di fine stagione della Pallavolo Giorgione, con annesso pranzo, è tornata. Domenica 5 giugno, in più di 200 si sono ritrovati fra atleti, allenatori, dirigenti e genitori, agli impianti di baseball di #Castelfranco per salutare la stagione 2021/2022 targata Giorgione. Una vera festa societaria nella quale ognuno ha dato il proprio contributo. Dalla porchetta cucinata da due chef d’eccezione (il presidente De Marchi e la moglie Anna), alle bevande spinate dai dirigenti del settore giovanile, passando per le altre pietanze cucinate dai genitori dei vari Under. Il tutto condito da tanto buon umore e voglia di condividere.

Alle ragazze del settore giovanile non è restato che godere della meravigliosa giornata organizzata per loro improvvisando balli di gruppo, gemellando con gli atleti di baseball ed esprimendosi inevitabilmente sottorete nei campi allestiti sull’erba. È stato un evento in cui è emersa un’energia potentissima, cuore pulsante di un sodalizio che nonostante i 53 anni di storia si sente più giovane che mai.