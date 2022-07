Duetti Giorgione scatenato sul mercato: arriva anche Cindy Lee Fezzi

Settimana di nuovi acquisti per la Giorgione Pallavolo. Dopo l’arrivo di Cantamessa, è ora ufficiale anche l’ingaggio di Cindy Lee Fezzi, schiacciatrice lombarda di 1 metro e 82 centimetri. Cresciuta nelle giovanili di Orago, ha poi militato sempre fra serie B e serie A2.

“Cercavo una squadra al mio livello in Veneto per avvicinarmi al mio ragazzo – spiega la 25enne – Castelfranco è una soluzione ideale non soltanto dal punto di vista logistico. Trovo una società che ha appena sfiorato i play-off per la serie A e con la quale condivido la politica del continuo miglioramento. Conosco alcune compagne di squadra e con l’allenatore Paolo Carotta mi sono travata fin da subito in sintonia”.

Il nome non inganni. Cindy Lee Fezzi è italianissima, nativa di Argegno, e pure lontanamente veneta. Ci tiene a ricordare che il suo trisavolo proveniva da Sottomarina: “Sono estremamente entusiasta di questa nuova avventura sportiva e di vita. I miei punti di forza sono la grinta, la passione e la determinazione. Ora sta a me dimostrarlo sul campo”. Se Fezzi arriva, le pari ruolo Poser e Fantini salutano. Alle atlete partenti, i ringraziamenti da parte della società per l’impegno profuso