Duetti Giorgione, arriva anche l'atteso sì di capitan De Bortoli

Il capitano risponde presente. Arriva immediato il sì di Giorgia De Bortoli al nuovo organico di B1 del Duetti Giorgione. Un’adesione, la sua, dettata da vari fattori, di natura sportiva ma anche logistica. “Non appena la società mi ha parlato di stagione di alto livello ho dato la mia disponibilità – spiega De Bortoli. Verrà allestita una squadra molto competitiva e la prospettiva sembra ambiziosa. Avere la possibilità di giocarmi un altro bel campionato è il motivo principale della mia conferma”. Non solo.

La schiacciatrice 26enne ha fatto in modo di incastrare impegni sportivi e professionali: “Lavoro a Padova come ingegnere energetico e nella nuova stagione riuscirò a ben conciliare la mia professione con la pallavolo. È tutto pensato per disputare una stagione al top”. De Bortoli è giunta a Castelfranco nel settembre 2017 e ha contribuito concretamente alla promozione in B1. Il suo ruolo di leader eccede l’aspetto tecnico e negli anni ha ereditato la fascia di capitano retta a lungo da Grassotto. Con lei la Giorgione Pallavolo sembra voler proseguire la rincorsa al massimo risultato nel campionato di B1.