Duetti Giorgione, una stagione quasi perfetta: cosa è mancato per andare ai play-off

Secondo lo scrittore Ugo Ojetti, il rimpianto è il passatempo degli incapaci. Potrà essere anche vero, ma il Duetti Giorgione non può non ripensare all’andamento del suo campionato in B1 e a quello che poteva essere e non è stato. La formazione trevigiana ha sfiorato per un soffio i play-off promozione, con una classifica che fa ancora mordere le mani. Il secondo posto è stato infatti conquistato dall’Arena Volley Team, ma Giorgione ha totalizzato gli stessi punti delle veronesi, dunque la sua terza piazza è stata beffarda come non mai.

Le due formazioni hanno concluso la stagione con 49 punti, frutto di 17 vittorie e 5 sconfitte in entrambi i casi. L’Arena ha avuto dalla sua un maggior numero di set vinti (56 contro 54) e soprattutto il quoziente set che ha fatto la differenza (2,43 per le veronesi e 2,07 per il Duetti). Il piazzamento pieno di rimpianti è maturato anche in seguito agli scontri diretti. All’andata, infatti, Giorgione si è imposto con un bel 3-1 sull’Arena, mentre il ritorno è terminato con un netto 3-0 per la vicecapolista.

A far aumentare il rammarico ci pensa un doppio passo falso di cui sono state protagoniste le trevigiane a novembre e dicembre. Sono passati ben sei mesi, ma è stato proprio quell’andamento incerto a determinare le differenze di classifica. Il 21 novembre il Duetti riuscì a battere l’Euromontaggi Porto Mantovano soltanto al tie-break e due punti con una formazione che è poi retrocessa non possono non essere valutati negativamente.

L’11 dicembre successivo, Giorgione uscì sconfitto dalla trasferta friulana contro Udine Volley, un 1-3 ancora più pesante se si pensa che le bianconere si sono salvate soltanto all’ultima giornata di campionato. Con i “se” e con i “mai” non si scrive mai la storia, nemmeno quella della pallavolo, però a volte si capisce meglio cosa è andato storto in una stagione quasi perfetta.