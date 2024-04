Elisa Zanette non smette di stupire: stagione esaltante per la giocatrice di Vittorio Veneto

Non poteva esserci inizio migliore per la Futura Giovani Busto Arsizio nella corsa playoff per la Serie A1 di volley femminile che trionfa 3-2 (25-16; 25-23; 17-25; 14-25;15-12) nella battaglia valida per gara-1 di semifinale contro la CBF Balducci Macerata. Una vittoria al culmine di una gara infinita, dopo due set giocati praticamente alla perfezione, le cocche perdono un po’ la bussola e di contro Macerata cresce tantissimo picchiando forte al servizio (10 ace realizzati) facendo inceppare i meccanismi bustocchi.

Serve dunque il quinto set per decretare un vincitore ed è la Futura a riprendere coraggio e consapevolezza nei propri mezzi, trascinata da una Elisa Zanette in grande spolvero. Proprio l’opposto originario di Vittorio Veneto sta vivendo una seconda stagione da sogno in Lombardia. Ieri è stata nominata MVP del match dopo aver messo a segno la bellezza di 25 punti che non fanno altro che migliorare le statistiche della giocatrice classe 1996.

Dopo i 462 punti messi a referto lo scorso anno sempre a Busto Arsizio, attualmente è a quota 422 (settimo posto nella Top-20 delle migliori realizzatrici della Serie A2), con ottimi numeri anche per quel che riguarda gli ace e i muri totali (bottini che possono essere migliorati nelle ultime gare stagionali senza problemi). Facendo qualche passo indietro nel tempo e riavvolgendo un po’ il nastro nella carriera di Elisa, dopo essere cresciuta nelle giovanili del Volleyrò, il grande salto nel volley di primissima fascia arriva a soli 18 anni con la chiamata irrinunciabile della Igor Novara.

Una stagione in cui si inizia già a riempire il palmares con la vittoria della Coppa Italia e il passaggio, in estate, da un azzurro all’altro con la chiamata della nazionale Under 20 con la quale si mette al collo la medaglia di bronzo al mondiale in Porto Rico. Dopo la parentesi al Club Italia, ecco il salto verso la serie A2, dove sono 4 le stagioni consecutive con le maglie nell’ordine di Palmi, San Giovanni in Marignano e Mondovì con il picco di successi nella stagione 2017/18 quando arriva anche il riconoscimento importante a livello personale con il titolo di MVP e best scorer della Coppa Italia (775 punti). Rendimento costante e grande carattere portano di nuovo al salto di categoria alla corte di nuovo della Igor prima e di Cuneo poi, stagioni in cui colleziona anche otto presenze in Champions League. Da ultimo il matrimonio biancorosso con la Futura Giovani.