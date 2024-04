Finale Scudetto, Conegliano vince anche gara 4 e resta sul tetto d'Italia

L'obbiettivo era chiaro: scendere il Toscana per chiudere il discorso alla prima occasione utile. La Prosecco Doc Imoco Conegliano lo ha centrato alla grande.

Con il successo per 3 set ad uno contro una Savino Del Bene Scandicci che si è dimostrato una degna sfidante le pantere hanno conquistato il settimo scudetto della loro storia, il sesto consecutivo. E' la vittoria come sempre di una società e di un allenatore che non si accontentano mai e non sono sazi di aggiornare continuamenrte il proprio palmares, come del resto di un gruppo di giocatrici che si sono dimostrate sempre sul pezzo nonchè le più forti in senso assoluto. Anche perchè senza la necessaria fame difficilmente si ottengono determinati risultati.

Come era nelle previsioni a Palazzo Wanny si è assistito ad una partita difficile e spigolosa, contro un'avversaria che voleva fare di tutto per raddrizzare la serie. La squadra di Massimo Barbolini sembrava potercela fare, quando si è presa il primo set con grande determinazione, ma non è riuscita a resistere al rabbioso ritorno delle pantere, che hanno creduto maggiormente all'idea di vincere e si sono aggiudicate gli altri tre parziali di cui i primi due in scioltezza, togliendo alle biancoblù ogni possibilità di rientrare in corsa.

E' stata dunque una grande vittoria collettiva, ma non poteva non essere impreziosita dall'apporto dei singoli. A meritarsi l'MVP di queste finali è Isabelle Haak, con i suoi 29 punti di cui 13 soltanto nel terzo set. Altissimo lo score in attacco, ovvero il 50%.

Alla fine dunque, come avviene da sei anni a questa parte (potevano essere anche di più se la pandemia non si fosse messa di mezzo), è festa grande. Capitan Wolosz, tra gli applausi dei tifosi gialloblù presenti e dello sportivissimo pubblico fiorentino, alza il trofeo, ma da domani è già futuro. Il 5 maggio c'è la finale di Champions tutta italiana contro Milano, grande occasione per rendere questa stagione leggendaria.

La partita

Santarelli conferma in blocco il sestetto base con Wolosz in palleggio, Haak opposta, Fahr e Lubian centrali, Plummer e Robinson in posto 4 e De Gennaro libero.

Biancoblù aggressive in avvio con Herbots (4-1). Plummer recupera con il muro del pari (4-4), ma Antropova con il medesimo fondamentale allunga ancora (8-5). Haak di forza riesce a ribaltare (17-18), ma un paio di errori, di Cook prima e di Wolosz poi, che commette invasione, determinano il controsorpasso toscano (20-18). Ancora Haak riesce a colmare il gap (23-23) ma Scandicci nel finale ne ha di più e va a chiudere sul 25-23 (ace di Ruddins mal controllato dalla ricezione gialloblù)

L'esito finale del primo set galvanizza le biancoblù, che vanno prima sul 3-0 con l'ace di Carol ed in seguito sul 6-2 con Nwakalor. Qui però inizia un'altra partita: Plummer sale in cattedra e da sola annulla il gap (8-8), Cook sigla il primo sorpasso (8-9). Haak non trova il campo per pochissimo (le riprese del videocheck sono eloquenti) ed è controsorpasso Scandicci (12-11). Lubian però al servizio è devastante e si passa sul 13-17. Ruddins manda fuori (14-19), Zhu fa invasione e sono sette i set point per Conegliano (17-24). Chiude subito dai nove metri la neo entrata Squarcini per il 17-25.

Convincono le gialloblù in avvio di terza frazione con Haak autrice dei primi due punti, il primo murando dopo un lungo scambio (0-2). L'ace di Antropova le mette sul chi va là (5-3), ma la reazione è furiosa. La fuoriclasse svedese inchoioda il break del 9-12, Plummer quello dell'11-16. Herbots è l'ultima ad arrendersi (14-16), Cook respinge ogni assalto (14-18). Haak si mette in proprio e non regala proprio nulla (17-25).

L'intenzione di chiudere partita (e campionato) è ben presente in Conegliano, che si porta sullo 0-2 con Cook. Antropova a muro fa 2-2, ma poi si incarta e permette alle ospiti di allungare (4-7). Wolosz dal fondo (4-8) ed Haak (10-15) sembrano mettere il punto esclamativo a questa gara 4 (10-15), ma Scandicci riesce a risalire la china fino al 20 pari con il muro di Antropova ai danni di Cook. Nei momenti decisivi, come spesso accaduto in questi ultimi anni, le pantere tirano fuori gli artigli e con Plummer costruisce quattro match point (20-24); Antropova annulla la prima, ma spara il servizio successivo sulla rete. Termina così con la gioia gialloblù, che resta ancora sul tetto d'Italia, per le ragazze di Barbolini restano gli applausi.

Il tabellino

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco DOC Imoco Conegliano 1-3 (25-23, 17-25, 17-25, 21-25) serie 1-3

Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Herbots 10, Zhu 8, Ruddins 1, Di Iulio, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L), Armini (L), Nwakalor 7, Washington 1, Carol 7, Antropova 22, Diop 1, Nowakowska ne. All. Barbolini.

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Piani (L) ne, Plummer 18, Robinson 10, Squarcini 1, De Kruijf, Gennari, Lubian 12, De Gennaro (L), Haak 29, Bugg ne, Wolosz 2, Lanier ne, Fahr 9, Bardaro. All. Santarelli.

Arbitri: Cesare e Goitre.

Note: Spettatori 3500. Scandicci: battute vincenti 3, battute sbagliate 6, attacco 36%, ricezione 58%-36%, muri 6, errori 17. Conegliano: battute vincenti 4, battute sbagliate 12, attacco 50%, ricezione 66%-40%, muri 7, errori 22.