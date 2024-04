Finale Scudetto, Conegliano pronta a sfruttare il match point

La Prosecco Doc Imoco Conegliano non può e non deve abbassare la concentrazione proprio ora. Il successo di due giorni fa in gara 3 è significato sorpasso sulla Savino Del Bene Scandicci ora costretta a rincorrere.

Ma soprattutto c'è un fatto da non trascurare: domani si gioca la quarta sfida a Firenze e le pantere, in vantaggio per 2-1 nella serie, qualora dovesse vincere conquisterà il settimo scudetto senza dover ricorrere alla bella, prevista eventualmente per martedì 30 aprile.

La prospettiva non può che allettare questa squadra, che avrebbe poi più tempo per preparare l'ultima partita della stagione, la finale di Champions tutta italiana contro Milano che si giocherà il 5 maggio ad Antalya, ma non ci si può permettere di fare i conti senza l'oste. Le ragazze di Massimio Barbolini non vogliono abbandonare la scena prima del tempo e ce la metteranno tutta per portare il discorso allo spareggio.

Il match sarà trasmesso a partire dalle ore 20:30 su Rai Sport HD in chiaro e sul satellite su Sky Sport 1. Diretta in video streaming su www.volleyballworld.tv (in abbonamento).

Precedenti ed ex

Sono 34 gli incontri giocati con 27 vittorie delle venete e 7 delle toscane. Quest’anno prima della vittoria 3-2 di Scandicci in gara1 (prima sconfitta casalinga stagionale delle Pantere) in regular season per Conegliano due vittorie, 3-1 fuori casa e 3-0 al Palaverde.

Tra le giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie ci sono l’opposta svedese Isabelle Haak (in Toscana dal 2017 al 2019) e la centrale azzurra Marina Lubian (dal 2019 al 2022).

La vigilia dei protagonisti

Il coach Daniele Santarelli presenta una partita che potrebbe valere tantissimo: «Prima della finale avevo detto che sarebbe stata una serie lunga e combattuta, non erano parole di circostanza e i fatti mi stanno dando ragione. Scandicci si è dimostrata una squadra fortissima, veniva da una semifinale dove aveva dominato una corazzata come Milano arrivando per la prima volta a conquistarsi la finale e da subito abbiamo visto di che pasta è fatta la squadra toscana. Stiamo vivendo una finale bellissima, c'è spettacolo, c'è agonismo, c'è pathos, due squadre che stanno vendendo cara la pelle su ogni pallone per provare a conquistare lo scudetto, penso che il pubblico della pallavolo italiana si stia divertendo, eccome. Credo che domani sarà un'altra occasione di grande spettacolo ed emozioni, le due squadre hanno dimostrato il loro livello altissimo, la profondità della rosa, l'importanza delle alternative dalla panchina, ci sono tutti gli ingredienti per un'altra grande sfida. Noi siamo pronte, ovviamente dopo tre lunghe battaglie affiora la stanchezza, ma è inutile guardare indietro, la squadra è focalizzata sulla prossima partita, un passo alla volta per centrare il nostro obiettivo. Non credo potrà cambiare molto rispetto alle prime tre gare, l'unica cosa che posso chiedere in più alle mie ragazze è di essere più ciniche, loro non sbagliano quasi mai e anche noi dobbiamo commettere meno errori ed essere spietati quando abbiamo l'occasione. Sarà una gara4 dove bisognerà dare il tutto per tutto».

Questo invece il pensiero di Marina Lubian: «E' una finale pazzesca, è bello giocare queste partite a questi livelli, sono battaglie senza esclusione di colpi dove siamo costrette a dare il massimo su ogni pallone perchè le avversarie sono forti, sbagliano poco e non mollano mai. Finora sono state tre partite decise da pochi palloni, certamente sarà così anche domani e noi siamo pronte per un'altra battaglia. Loro continueranno ad attaccarci con Antropova e le altre bocche da fuoco, noi dovremo essere brave a limitare gli errori e a imporre il nostro gioco, se giochiamo al massimo possiamo farcela, ma sappiamo che sarà ancora molto dura, ci vorrà la nostra versione migliore».