Finale scudetto, domani c'è gara 2. Conegliano obbligata a rispondere

Se non è un dentro o fuori poco ci manca. Dopo la sorprendente sconfitta, soprattutto per quanto concerne le modalità, in gara uno, per giunta davanti al proprio pubblico, la Prosecco Doc Imoco Conegliano è chiamata a rispondere per tornare a pieno titolo in corsa per lo scudetto.

Domani a Firenze va in scena il secondo atto della finale scudetto e le pantere non avranno alternative alla vittoria onde evitare che i giochi si complichino in maniera abbastanza pericolosa. Superfluo aggiungere che non sarà facile in quanto la Savino Del Bene Scandicci si presenterà a questo appuntamento con il morale a mille e decisa a compiere un altro sgambetto alle campionesse uscenti.

A loro favore il fatto che avranno la rosa al completo: proprio l'ampiezza della rosa, come già sottolineato più volte, sarà un fattore determinante qualora le cose dovessero complicarsi.

Si gioca alle ore 20:30 con il match che verrà trasmesso in diretta da RAI SPORT HD (ch 58 dtt) e SKY SPORT ARENA (ch 204 satellite), oltre che sul sito volleyballworld.

Precedenti ed ex

Sono 32 gli incontri giocati con 25 vittorie delle venete e 7 delle toscane. Quest’anno prima della vittoria 3-2 di Scandicci in gara1 (prima sconfitta casalinga stagionale delle Pantere) in regular season per Conegliano due vittorie, 3-1 fuori casa e 3-0 al Palaverde.

Tra le giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie ci sono l’opposta svedese Isabelle Haak (in Toscana dal 2017 al 2019) e la centrale azzurra Marina Lubian (dal 2019 al 2022).

Le impressioni della vigilia

A presentare questo delicatissimo appuntamento è il coach Daniele Santarelli: «Abbiamo assorbito il colpo della prima gara andata male al Palaverde, ci siamo confrontati su quello che è andato meno bene e anche sulle cose positiva di gara1 con serenità. I passi falsi a questo livello in una serie finale possono capitare, in gara2 dobbiamo assolutamente fare meno errori e tenere la luidità nelle fasi decisive dei set, voglio una squadra più cinica perchè a questa Scandicci non possiamo regalare nulla. Ho sempre detto che quella toscana è una squadra fortissima, costruita bene, nell'ult.imo periodo poi ha preso consapevolezza e inanellato risultati importanti che danno loro sicurezza e fiducia, sono una delle squadre accreditate per vincere fin dall'inizio della stagione, hanno tante soluzioni e grandi campionesse in tutti i ruoli. Dopo aver analizzato i nostri errori andiamo al PalaWanny con la carica giusta per pareggiare il conto, ma dobbiamo crescere e risolvere gli intoppi che ci hanno penalizzato nella prima partita, ora tocca a noi».

Pronta a suonare la carica anche Monica De Gennaro: «Siamo in finale ed è normale che ci sia equilibrio, si affrontano due squadre fortissime e gara1 ha dimostrato quanto sarà difficile per noi questa serie con Scandicci. Non bisogna stupirsi della loro vittoria in gara1, ci sta, l'importante come sempre nei playoff è pensare alla prossima partita consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità. Al Palaverde abbiamo avuto qualche pausa di troppo, sbavature ed errori specie in momenti chiave del match ci hanno penalizzato, loro invece hanno sbagliato poco e hanno gestito meglio di noi la fase finale della partita, quella che ha deciso gara1. Possiamo fare molto meglio e lo sappiamo, andiamo a Firenze per un'altra battaglia, dobbiamo sbagliare meno e dosare bene pazienza ed aggressività contro un'avversaria che sappiamo darà ancora il massimo in casa sua».

Il calendario della finale scudetto

Gara 1 – Prosecco DOC Imoco-Savino del Bene 2-3

Gara 2 – 20/4 ore 20,30 PalaWanny di Firenze (diretta Rai Sport e Sky Sport Arena)

Gara 3 – 24/4 ore 20.30 Palaverde (diretta Rai Sport e Sky Sport)

Eventuale gara 4 27/4 ore 20,30 PalaWanny

Eventuale gara 5 30/4 ore 17,30 Palaverde