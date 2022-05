Il futuro del Duetti Giorgione è in buonissime mani: tante giovani atlete convocate in azzurro

Mentre i campionati giovanili attendono il termine delle ultime gare stagionali, l’annata del Duetti Giorgione volge al suo epilogo regalando alcune prestigiose convocazioni. Su tutte quella di Posch Onwezunma, impegnata in questi giorni a Roma in uno stage azzurro giovanile. Inoltre, i selezionatori regionali e territoriali hanno diramato le convocazioni per gli allenamenti pro selezione soffermandosi, fra le altre, su alcune atlete in forza proprio alla formazione trevigiana.

Ad Arzignano e Torri di Quartesolo, Anna Bacchin e Vittoria Pozzobon prenderanno parte agli allenamenti della selezione regionale agli ordini del selezionatore Giovanni Galesso e del suo staff. A Susegana invece, per la selezione territoriale, si sono messe in bella mostra Marta Pirolo e Carlotta Rizzo. Assente giustificata Onwezunma che, soggetta a doppia convocazione, ha dovuto rinunciare alla selezione territoriale per presenziare a quella azzurra.