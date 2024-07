L’Azimut Giorgione 2024-2025 riparte da una giovanissima: il primo nome è quello della 19enne Alessandra Ganzer

Il primo nome della nuova Giorgione Pallavolo per la stagione 2024/2025 che parteciperà al campionato nazionale di B1 è una conferma: Alessandra Ganzer. Schiacciatrice padovana di 180 centimetri, classe 2005, è cresciuta nel vivaio castellano, quindi chi meglio di lei per ripartire dopo una splendida annata in cui sono mancati soltanto gli acuti finali.

Alessandra ha partecipato alle finali nazionali Under 18 al termine della stagione 2022/2023 e, nella stagione appena conclusa, è stata premiata come MVP al termine della sua prima partita da titolare, per la precisione lo scorso 7 aprile. Si trattava del match interno contro l’Orotig Peschiera, culminato con il successo al tie-break da parte della squadra di Castelfranco Veneto che giocava in casa.

La giocatrice 19enne fu protagonista di una partita con la P maiuscola, impreziosita da 18 punti complessivi, di cui due a muro e uno dalla linea di battuta. In quell’occasione, Alessandra Ganzer rilasciò queste dichiarazioni: "Grandissima emozione da parte mia, visto che da sette anni milito in questa società e ho avuto la possibilità di mettere in mostra quello che ho imparato in tutto questo tempo. Sono davvero grata per questa opportunità e soprattutto ringrazio le mie compagne perché se la mia prestazione è stata quella che è stata è per loro che mi hanno sostenuta sempre. Ho ricevuto sorrisi e abbracci in ogni momento della partita”.

Nei prossimi mesi ci si attende un ruolo ancor più da protagonista per lei e soprattutto dichiarazioni dello stesso tenore nel corso del campionato.