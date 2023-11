Azimut Giorgione: a Castelfranco Veneto c’è un’imbattibilità da difendere

L’Azimut Giorgione vuole ingranare la sesta. La formazione di Castelfranco Veneto è l’unica rimasta ancora imbattuta nel girone B della B1 femminile e, con il successo di Chioggia, ha dato prova di maturità e compattezza. Il match con la Banca Annia Padova può stabilizzare l’andatura a una velocità di crociera da primissimi posti. Sarà necessario però fare i conti con una compagine che sino a questo momento ha raccolto meno del preventivato e che è alla ricerca di un risultato-svolta.

“Lo spirito è quello giusto e sono molto contenta di quello che stiamo facendo – afferma la schiacciatrice Bellini, arrivata quest’anno al Giorgione -. Attenzione però all’Aduna: penso che Padova abbia tanta voglia di riscatto visto l’esito delle ultime partite”. Alice Bellini, originaria di Sassuolo, è la miglior realizzatrice dell’Azimut Giorgione.

Il suo apporto è quantitativo ma anche qualitativo, offrendo una grande varietà di colpi e una preziosa solidità in seconda linea: “Sarà una stagione ancora molto impegnativa che però potrà consegnarci grandi soddisfazioni. Ci stiamo divertendo e stiamo lavorando come un vero gruppo: penso sia fondamentale anche per poter trasmettere tutta la nostra voglia e impegno al nostro fantastico pubblico”. Tre ex in campo per questa sesta di campionato: il fu capitano De Bortoli e Joelle M’bra in maglia Aduna, Giulia Pincerato in maglia Azimut che a Padova ha collaborato come assistant coach.