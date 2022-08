Duetti Giorgione, Giulia Gogna fa il bis e punta a raggiungere obiettivi ambiziosi

Prosegue l’avventura a Castelfranco Veneto per Giulia Gogna, la centrale scuola Novara giunta l’anno scorso nelle fila del Duetti Giorgione. L’atleta 27enne, studentessa a Udine in scienze e tecnologie alimentari, ha condotto una stagione in B1 in crescendo disputando un bel girone di ritorno. Con il suo metro e 90 centimetri, si è distinta sia a muro che in attacco facendo della propensione offensiva il suo punto di forza.

Le sue parole non lasciano dubbi sull’attaccamento alla maglia: “Ho deciso di restare a Castelfranco perché la Pallavolo Giorgione è una società seria e solida. Gli obiettivi sono ambiziosi e devo ammettere che l'ambiente è ottimale per lavorare in serenità e per crescere”.

Sulle aspirazioni per la stagione entrante, Gogna precisa: “Scendo in palestra e in campo con l’obiettivo di dare sempre il massimo possibile. Possiamo contare su un’importante livello di coesione del gruppo e questo ci aiuterà a fare meglio della scorsa stagione. C’è tanta voglia di riscatto e di miglioramento da parte di tutti”.