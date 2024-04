Non solo pallavolo: l’Azimut Giorgione main sponsor di “Castelfranco in Rosa”

Il grande cuore che l’Azimut Giorgione sta dimostrando di avere nello splendido campionato di B1 (primo posto solitario e play-off promozione conquistati con ampio margine) non si limita soltanto al campo. Più volte la società pallavolistica di Castelfranco Veneto ha sottolineato come non si occupi soltanto di sport, visto che il proprio obiettivo è anche quello di diventare un punto di riferimento e di appoggio per le famiglie e la comunità a livello educativo.

Non è un caso quindi che sia stata annunciato nelle ultime ore come l’Azimut Giorgione sarà main sponsor di “Castelfranco in Rosa”, evento pensato per sensibilizzare sul tumore al seno che è giunta alla sua terza edizione. Il messaggio lanciato dal club trevigiano è semplice ma di grande effetto: “Vogliamo metterci in prima fila per cause così importanti per insegnare alle nostre atlete e ai nostri atleti a fare altrettanto”. “Castelfranco in Rosa” è in programma per domenica 19 maggio 2024, con appuntamento presso Piazza Giorgione.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco di Castelfranco Veneto con il patrocinio del Comune, la Provincia di Treviso e la ULSS 2 Marca Trevigiana. Si tratta della manifestazione podistica a passo libero, a carattere ludico-motorio, sulla distanza di 7 km dedicata alle donne ma aperta a tutti. La partenza è prevista per le 9.00, mentre il termine è in programma per le 11.00. L'evento proseguirà poi con un ricco programma di intrattenimento.

Parte del ricavato della Castelfranco in Rosa 2024 sarà destinato a finanziare il progetto per la prevenzione e lotta contro i tumori dell’Associazione Welfarecare APS. Per l’occasione l’Azimut Giorgione ha predisposto un kit speciale e griffato con la maglia ufficiale e la sacca. Partecipando alla manifestazione, inoltre, si avrà diritto a un voucher sconto di 50 euro per l’iscrizione alla stagione 2024-2025 della Giorgione Pallavolo (valido solo per i nuovi iscritti).