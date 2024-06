Pallavolo Giorgione, il messaggio di Federica Stufi è da brividi: “Una stagione forte come uno tsunami”

Le emozioni della pallavolo sono uniche, anche quando il finale di stagione non è quello atteso dopo essere sfumato per un soffio. Lo sa bene Federica Stufi: la centrale fiorentina è approdata alla Pallavolo Giorgione lo scorso mese di dicembre, portando tutta la propria esperienza e la grinta giusta, "ingredienti" che hanno fatto sperare nel salto in A2 della formazione di Castelfranco Veneto. Purtroppo i play-off non sono andati come tutti avevano immaginato dopo una stagione esaltante, però Federica non dimenticherà facilmente questi mesi. Visto che l'emozione, come cantava qualche anno fa Adriano Celentano, non ha voce, la giocatrice ha affidato ai social un messaggio dedicato al Giorgione, il tutto corredato da un video con i momenti più significativi di questa esperienza.

Il primo grazie è andato a chi l’ha immortalata mentre autografava alcune magliette: “Vorrei parlare al passato e ricordare tutto, ma non è così, il mio sguardo é cambiato e guardo solo avanti perché nel mio presente ritrovo tutto ancora più potente: una stagione forte come uno tsunami, grazie Dario Moriella che l’hai saputa cogliere in uno scatto mentre firmo le maglie con tutto che diviene divenire”.

Non poteva mancare un cenno ad Anna Toniato, vero e proprio simbolo della società trevigiana: “Segue subito una donna come te Anna, che sei un mito intramontabile, nonostante passino gli inverni e le stagioni sei sempre presente dal mini volley alla prima squadra con la gioia, l’entusiasmo e la dedizione alla tua passione che continua a ispirare generazioni, sai essere l’essenza dello sport e i tuoi sorrisi che non cambiano, perché vista dai tuoi occhi la pallavolo é lo sport più bello del mondo facendoci sentire tutti grati di condividerla continuando a scrivere nel presente la storia della Pallavolo Giorgione”.

Infine, una toccante dichiarazione: “E poi tutte le persone che ci sono, tutti i tifosi che nonostante cambi squadra trovano sempre il tempo per esserci, a te che sei l’Amore nella forma più viscerale ma allo stesso tempo libera, e per arrivare a te caro destino che mi sorprendi cambiandomi i piani e creando nuove alchimie, allora sì questo presente mi piace ed é tutto ciò che realmente abbiamo in dono ,in cui vive tutto e tutto si mischia”.