Giorgione Pallavolo, conferito il marchio di qualità argento per il lavoro nel settore giovanile

La FIPAV conferisce alla Giorgione Pallavolo il marchio di qualità argento per il lavoro nel settore giovanile.Conferma con upgrade alla voce qualità del settore giovanile per il 2022/24. A dirlo è la Federazione Italiana Pallavolo che ha conferito alla società di Castelfranco Veneto il marchio di qualità argento, in base agli standard rilevati nell’analisi nazionale a cadenza biennale. Tale riconoscimento non è una novità né lo è lo status di argento: vale la pena ricordare che Giorgione si fregia di tale titolo qualitativo da più di un decennio e nel biennio 2016/17 è passata per la prima volta dal livello standard a quello argento. Si tratta perciò di un gratificante ritorno sul gradino d’onore dell’élite giovanile nazionale.