La Giorgione Pallavolo svela le atlete del vivaio che giocheranno in B1

. Svelati i tre nomi delle atlete del vivaio della Giorgione Pallavolo che dalla prossima stagione vestiranno la maglia della. Un segnale importante, quello mandato dalla società di Castelfranco, che premia ed evidenzia le proprie eccellenze giovanili.

“Moretto (2002) è pronta per essere schierata da secondo libero – spiega il tecnico Paolo Carotta -. È un’opportunità che merita e l’ha accolta con grande entusiasmo. Altrettanto per le più giovani Ganzer e Facchinato (2005) rispettivamente banda e centro che svolgeranno anche i campionati di under 18 e serie C”. Da segnalare anche l’aggregazione di Alessandra Colanardi che avverrà non appena recupererà dall’operazione al crociato in programma mercoledì 22.

Nel frattempo, il Duetti si appresta ad andare in ritiro. Direzione Tonezza del Cimone (provincia di Vicenza), da venerdì prossimo per tre giorni: ”Alcune atlete si stanno già allenando mattina e pomeriggio e in ritiro è programmata per tutte una doppia seduta tecnica – conclude Carotta -. Andiamo in ritiro per stare assieme, per fare gruppo e trovare la giusta sintonia in vista di un campionato che, dopo la pandemia, torna a essere lungo. Non dimentichiamoci che abbiamo inserito parecchie atlete nuove perciò appuntamenti come il ritiro diventano fondamentali nel periodo pre stagionale”.