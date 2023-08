Giorgione Pallavolo: cresce il parco allenatori sotto la direzione tecnica di Paolo Carotta

Staff tecnico nel segno della continuità anche per la stagione 2023/24. I brillanti risultati culminati con le finali nazionali Under 18 hanno confermato l’elevato valore del settore allenatori della Giorgione Pallavolo che proseguirà il proprio lavoro sotto la direzione tecnica di Paolo Carotta. L’allenatore di Castelfranco, da sempre alla Giorgione Pallavolo prima come giocatore e poi come coach, a livello giovanile dirigerà inoltre le squadre rosso e blu (ex A e B) dell’under 12 nonché il minivolley. Confermatissima l’esperta Ornella Dengo per le fasce under 13 rosso e under 14 rosso, mentre per il “gruppone” rosso under 16 e under 18 il responsabile tecnico sarà Federico Coltro, alla sua seconda stagione a Castelfranco.

Seguirà in prima persona i campionati di under 18 e serie C mentre Enrico Cremasco prenderà in carico le stagioni di under 16 e Prima Divisione con aiuto allenatore Gabriele Zanella. Per quanto riguarda le altre formazioni giovanili della Giorgione Pallavolo, Andrea Aversa allenerà l’under 16 blu, under 18 blu e seconda divisione, mentre a Jaline Prado de Oliveira sono confermate le under 13 blu e under 14 blu. Tutte le formazioni scenderanno in campo con la denominazione Azimut così come la serie B1 orchestrata da Paolo Carotta con Enrico Cremasco. La continuità è arricchita dall’inserimento di Federico Coltro e Gabriele Zanella come aiuto allenatori. Confermati anche i ruoli di fisioterapista per Paolo Marighetto, preparatore fisico Simone Piccolo, scout man Francesco Loat. Anche il settore giovanile godrà della presenza del preparatore atletico. Simone Piccolo lavorerà sull’intero vivaio assieme a Irene Girotto.