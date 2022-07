Giorgione va sul sicuro per sostituire Ravazzolo: da Talmassons arriva Annachiara Cantamessa

Va sul sicuro, la Giorgione Pallavolo, dopo il saluto di Eva Ravazzolo, ingaggiando al centro la 27enne Annachiara Cantamessa, atleta nella scorsa stagione ha militato a Talmassons in A2. Per lei, 185 centimetri c’è tanta esperienza di B1, categoria nella quale in ben due occasioni ha centrato la promozione in serie A.

“Ho ricevuto ottime impressioni sulla società da parte di Anna Green e il primo impatto è stato quello di ritrovarmi all’interno di una grande famiglia – le prime parole di Cantamessa da atleta di Giorgione. A Castelfranco l’obiettivo è chiaro: fare meglio delle scorse stagioni”.

Una vita nella pallavolo, per la centrale mantovana, anche oltre il campo di gioco: “I primi tocchi sotto rete sono iniziati all’età di sei anni. A 17 sono passata in B1 e con Lodi ho vinto anche una Coppa Italia. Anche il mio fidanzato Simon Hirsch è pallavolista! (ex serie A1 a Vibo Valentia, Milano, Monza, Latina, Sora, n.d.r.)”. Cantamessa è il primo nuovo tassello della B1, un acquisto che svela le basi della rinnovata prima squadra di Castelfranco Veneto.