Chi ben comincia è a metà dell'opera: l'Azimut Giorgione vince la prima amichevole pre-season

Lo scorso 16 settembre l’Azimut Giorgione ha fatto il suo esordio nelle amichevoli pre-season previste a poche settimane dall’inizio del campionato di B1 femminile di volley. Le ragazze di coach Carotta hanno sfidato il Volley Clodia, formazione veneziana che fa parte dello stesso raggruppamento delle trevigiane (girone B per la precisione). Si è trattato dunque di un gustoso antipasto della regular season, contro atlete che Giorgione dovrà sfidare di nuovo a breve. L’allenamento congiunto è andato nel migliore dei modi, con l’Azimut che ha portato a casa una vittoria importante. Tramite i canali ufficiali del club, coach Carotta ha confermato che è stata una partita caratterizzata da incoraggianti progressi sulla correlazione muro-difesa. Bisognerà invece lavorare ancora di più per migliorare la ricezione e le zone di competenza.

L’atteggiamento ha convinto, con le giocatrici del Giorgione che si sono divertite, per quello che rappresenta già un bellissimo risultato. Il prossimo impegno della pre-season è in programma per il 22 settembre, quando l’Azimut affronterà un’altra squadra del girone B, l’Ipag Noventa. Il calendario prevede poi un’altra amichevole in rapida successione, nello specifico il 23 settembre contro l’Ipag Montecchio, formazione vicentina che milita in A2 e che rappresenta dunque l’impegno più probante. Il 1° ottobre si concluderà la serie di test con il secondo impegno con il Volley Clodia.