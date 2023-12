Grinta e carattere made in Vittorio Veneto: la stagione con la S maiuscola di Elisa Zanette

Nell’anticipo di campionato di ieri la Futura Giovani Busto Arsizio è apparsa incontenibile e ha annientato 3-0 (25-21; 27-25; 25-18) la Bartoccini Fortinfissi Perugia (fino a poche ore fa imbattuta) ribaltando così anche i ruoli in classifica nel girone A della Serie A2 femminile di volley. Le Cocche si sono dunque prese la vetta solitaria con una prestazione maiuscola in cui non hanno sbagliato proprio nulla: in particolare, è stata una giocatrice originaria di Vittorio Veneto a fare la differenza. Si tratta di Elisa Zanette, opposto e trascinatrice assoluta con 15 punti (14 attacchi vincenti e un muro) e il 52% di positività, numeri che le hanno assicurato il titolo di MVP.

Significative le sue parole a fine gara: “Oggi abbiamo giocato davvero tutti staff compreso, avevamo tanta voglia di rivalsa. Ci siamo allenate fin dal giorno dopo la gara di andata perché eravamo convinte che non eravamo noi quelle giocatrici e volevamo dimostrare in primis a noi stesse il nostro vero valore e il lavoro che facciamo in palestra quotidianamente. Loro sono una bella corazzata, noi dobbiamo pensare partita dopo partita perché non c’è nulla di scontato, è un campionato che regala sorprese per cui bisogna avere sempre il focus sull’obiettivo che è quello di ogni settimana. Adesso chiudiamo questo capitolo e si pensa già domenica a Bologna”.

L’atleta trevigiana si sta rendendo protagonista di una stagione di assoluto livello. Classe 1996, Elisa ha finora realizzato 169 punti, un bottino che le consente di far parte della top-20 delle migliori realizzatrici dell’A2 (attualmente è al 17° posto). Non male anche le sue performance in battuta, visto che ha finora garantito 13 ace (16° posto assoluto nella categoria), senza dimenticare i 10 muri che hanno contribuito al primato della Futura Giovani. Elisa Zanette non è una scoperta recente in ambito pallavolistico. Per la seconda stagione consecutiva ha sposato il progetto bustocco, dopo un’annata stupenda come quella 2022-2023, archiviata con la bellezza di 462 punti messi a segno nelle 28 gare disputate che l’hanno inserita di diritto nella top-10 tra le best scorer del torneo ed una medaglia d’argento come top acer, tra le compagne di ruolo, con 30 punti direttamente dai 9 metri.

Facendo qualche passo indietro nel tempo e riavvolgendo un po’ il nastro nella carriera di Elisa, dopo essere cresciuta nelle giovanili del Volleyrò, il grande salto nel volley di primissima fascia arriva a soli 18 anni con la chiamata irrinunciabile della Igor Novara. Una stagione in cui si inizia già a riempire il palmares con la vittoria della Coppa Italia e il passaggio, in estate, da un azzurro all’altro con la chiamata della nazionale Under 20 con la quale si mette al collo la medaglia di bronzo al mondiale in Porto Rico.

Dopo la parentesi al Club Italia, ecco il salto verso la serie A2, dove sono 4 le stagioni consecutive con le maglie nell’ordine di Palmì, San Giovanni in Marignano e Mondovì con il picco di successi nella stagione 2017/18 quando arriva anche il riconoscimento importante a livello personale con il titolo di MVP e best scorer della Coppa Italia (775 punti). Rendimento costante e grande carattere portano di nuovo al salto di categoria alla corte di nuovo della Igor prima e di Cuneo poi, stagioni in cui colleziona anche otto presenze in Champions League. Da ultimo il matrimonio biancorosso con la Futura Giovani.