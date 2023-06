Serie A1 femminile, l'Imoco Volley si tiene stretta la sua Regina

Tra le conferme in casa Prosecco Doc Imoco Volley mancava all'appello senza dubbio quella più attesa. E così le pantere, fortemente intenzionate a proseguire la striscia di successi di questi ultimi anni, annuncia la conferma di Isabelle Haak, detta la "Regina del Nord". L'opposta svedese, chiamata nella scorsa estate a raccogliere la non proprio comoda eredità di Paola Egonu, resterà in gialloblù anche nella prossima stagione e continuerà ad indossare la maglia numero 11.

Uno score da Regina

L'impatto con la sua nuova realtà è stato a dir poco devastante. Sui quattro trofei conquistati su cinque disponibili c'è in larga parte il suo contributo. Il suo score parla chiaro: 645 punti (5.7 a set!) con 23 aces, 53 muri e una percentuale d’attacco del 48.3%.

Numeri che le sono valse anche alcuni riconoscimenti personali come i premi MVP in campionato e Mondiale per Club, oltre che una costanza di rendimento difficilmente riscontrabile in campo internazionale per quanto riguarda il ruolo di opposto.

Le prime impressioni

Quella di Bella è stata una stagione stellare: "L’estate scorsa ero davvero felice di poter tornare in Italia e giocare di nuovo nel campionato italiano dopo gli anni di Scandicci, avevo sentito dire tante belle cose sul club di Conegliano, sull’ambiente che c’è e sulla bellezza a accoglienza del territorio, quindi ero davvero entusiasta! Devo dire che le mie aspettative sono state confermate al 100%, è stata davvero una bellissima stagione per me in campo e fuori, mi sono trovata splendidamente sia con le ragazze della squadra che con lo staff. Non dimenticherò mai il nostro Mondiale per Club, sarà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. E poi lo scudetto, sono molto felice che alla fine abbiamo vinto dopo tanta fatica e impegno, ma soprattutto aver vinto al Palaverde di fronte a un pubblico come quello gialloblù è stato molto emozionante".

Non poteva mancare un suo bilancio personale: "Sono molto contenta della nostra annata, abbiamo vinto tanto, ovviamente avremmo voluto fare una Champions League migliore, ma spero che la prossima stagione potremo prenderci la rivincita! Penso che la nostra squadra sia molto forte e anzi al secondo anno insieme potremo fare ancora meglio, la Prosecco DOC Imoco è un club con grandi ambizioni e non ci fermiamo, vogliamo provare a vincere ancora più titoli possibili".

I suoi impegni agonistici non si esauriscono qui: "Quest’estate sarò con la nazionale, stiamo giocando la Golden League, l’altro giorno abbiamo vinto proprio a Lund, la mia città, la prima semifinale, poi ci aspetta il campionato europeo dove vogliamo ben figurare. Non avrò molto tempo libero, ma cercherò di stare con la mia famiglia il più possibile nelle pause".

Infine un messaggio ai tifosi: "Voglio bene a tutti i tifosi dell’Imoco, mi sono sempre stati vicini dall’inizio, hanno dato a me e alla squadra un grande sostegno e non vedo l’ora di giocare di nuovo davanti a loro, A presto!".