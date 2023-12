Volley A1 femminile, Conegliano soffre a Pinerolo ma Santarelli l'applaude comunque

La sofferenza val bene una vittoria. E' quanto accaduto alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, che nell'infuocato match di Pinerolo ha dovuto lasciare un punto all'agguerrita formazione di Marchiaro, ma alla fine è arrivato successo e titolo di campione d'inverno con una giornata d'anticipo, che significa essere testa di serie numero uno per la Coppa Italia che prenderà avvio tra poche settimane.

Probabilmente, da perfezionista qual'è, Daniele Santarelli poteva attendersi di uscire dal PalaBus Company ma non lesina applausi alle sue giocatrici: "Desidero fare i complimenti alle avversarie che ci hanno messo in difficoltà. Noi non siamo stati belli, siamo stati enormemente fallosi in tanti fondamentali e non abbiamo avuto la qualità che di solito ci caratterizza".

Più nel dettaglio: "Abbiamo commesso qualche errore di troppo al servizio mentre in difesa in certi momenti abbiamo perso dei palloni sciocchi e forse non abbiamo avuto la solita aggressività in attacco. Ma abbiamo comunque portato a casa un bel risultato su un campo non semplice, contro una squadra che ci ha dato filo da torcere. Ho deciso di tenere a riposo qualche giocatrice perché ne aveva bisogno ed era giusto così. Il primo posto al termine del girone d’andata? Non significa nulla, però fa comunque piacere. Adesso testa alle prossime due partite e poi una pausa, che ci serve davvero".

La fortuna di avere la rosa lunga

Quando gli impegni si susseguono a cadenza pressochè costante diventa una fortuna per tutti gli allenatori poter far ricorso a forze fresche. Una di queste è la schiaccatrice Alessia Gennari, il cui apporto è risultato decisivo con 14 punti realizzati: "Era da parecchio tempo che non giocavamo cinque set ed è stata una vera battaglia. Merito a loro, sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà: hanno difeso alla morte e tiravano su tutto, certe volte non riuscivamo a trovare le contromisure. Quindi brave loro, ma brave anche noi a portare a casa questa partita che non era semplice".

Prossima fermata il match interno con Busto Arsizio: "E' chiato che vogliamo terminare l'anno in un certo modo. quindi fare punti e portare a casa la prossima partita. Ma anche stavolta non sarà semplice, giocheremo contro una squadra giovane e piena di entusiasmo e dovremo aggredirle fin dall’inizio".