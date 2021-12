Il Covid avanza e l'Imoco Volley si blinda

Il Covid ha rialzato la testa e la Prosecco Doc Imoco Volley deve giocoforza alzare le barriere. La società gialloblù, tramite il suo profilo Facebook, è stata costretta a comunicare che, per salvaguardare la sicurezza di tutti, gruppo squadra in primis, i tifosi non potranno assistere agli allenamenti della squadra e la misura sarà in vigore fino al prossimo 15 gennaio, periodo in cui si spera che la curva mostri una diminuzione. Il PalaVerde dunque, almeno fino a questa data, sarà off limits.