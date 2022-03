Imoco Volley, il derby di Champions vale un posto diretto in finale. E domani c'è il recupero a Novara

Il conflitto in Ucraina, in atto oramai da diversi giorni, non poteva che provocare delle conseguenze anche in ambito sportivo. E' ufficiale che il derby italiano tra Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano e Vero Volley Monza (andata il 9 marzo a Monza, ritorno il 17 marzo al Palaverde), valevole per i quarti di finale di Champions League, sarà decisivo per l'accesso diretto in finale. Le due squadre russe ancora in lizza, vale a dire Dinamo Mosca e Ak Kazan (che tra l'altro avrebbero dovuto affrontarsi tra loro), sono state escluse dalla competizione.

Nel frattempo la testa deve essere rivolta al campo di gioco. Le pantere giocheranno domani sera, sotto lo sguardo vigile delle telecamere di Sky Sport, il recupero contro la Igor Novara, già sconfitta tre volte quest'anno tra campionato e coppe, e dovranno ripetersi per avere speranze sempre più concrete di riacciuffare la vetta, ora occupata dalla Vero Volley Monza. Si gioca al PalaIgor ed il fischio di inizio è fissato per le ore 20.

Così coach Daniele Santarelli ha parlato alla vigilia della partita: "E’ una settimana difficile con due sfide a squadre molto forti, prima Novara poi Scandicci. Sappiamo la forza delle nostre avversarie, ma ci sono in palio punti molto importanti per la classifica contro avversarie dirette. Ci conosciamo bene, abbiamo giocato con loro poco tempo fa la finale di Coppa Italia, conosciamo il loro gioco e anche la loro potenzialità con giocatrici importanti e tante alternative. Noi stiamo crescendo, sono contento dell’ultima partita vinta bene a Trento dove abbiamo ritrovato continuità e ritmo, ma sappiamo che per vincere a Novara ci vorrà molto di più e ci stiamo preparando in questo senso. La squadra ora si allena praticamente al completo e questo per noi è molto importante perchè ci consente di lavorare tranquilli e con profitto in vista del rush finale della stagione dove ci sarà bisogno di tutte".