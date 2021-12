Imoco Volley a riposo in attesa del secondo impegno mondiale. Plummer: "Brave ieri, ma è solo l'inizio"

Il successo di ieri contro le padrone di casa del Fenerbahce ha certificato semmai ce ne fosse la necessità la forza dell'Imoco Volley, ma il calendario fitto imposto dal Mondiale per Club non permette distrazioni. Venerdì le ragazze di Santarelli, affronteranno le campionesse sudamericane del Dentil Praia, che oggi faranno il proprio esordio della competizione proprio contro le turche, che si giocano dunque le ultime chance per passare il turno e l'obbiettivo neanche a dirlo è centrare i tre punti che consentirebbero loro di chiudere in testa.

Per le gialloblù, oggi a riposo da impegni agonistici, è stata una giornata di allenamenti in preparazione di questa importante partita e di riavvolgimento del nastro. A farlo è stata la schiacciatrice statunitese Kathryn Plummer, all'esordio nella competizione iridata e tra le migliori con 13 punti di cui 2 a muro.

Queste le sue impressioni: "Per me era l’esordio in una competizione di questo livello, ero un po’ emozionata e nervosa prima della partita, ma nella nostra squadra abbiamo giocatrici molto esperte di questo livello e di questi tornei e per me è stato molto di aiuto poter contare su di loro, mi hanno dato tranquillità e sicurezza. La partita poi è andata bene, probabilmente abbiamo giocato la nostra migliore partita della stagione e siamo soddisfatte, ma è solo l’inizio. Ci siamo allenate tanto per questo torneo, è un appuntamento a cui teniamo moltissimo ed è stato importante per noi non solo iniziare con la vittoria, ma anche aver trovato un livello di gioco molto alto nel momento finora più importante della stagione".

Sulla prestazione: "Sono contenta, era importante per me iniziare bene questo torneo, è la prima volta che gioco un Mondiale, ma dopo i primi scambi la tensione se n’è andata e ho pensato solo a giocare e ad aiutare la squadra. Non è stato difficile perchè con compagne esperte che mi hanno dato sicurezza ho trovato presto il ritmo e alla fine è andata bene. Domani ci aspetta un’altra partita tosta, le brasiliane sono molto forti, ma d’altronde qui non ci sono squadre deboli, ci sono i migliori team del Mondo. Oggi vedremo con curiosità l’esordio del Dentil con il Fenerbahce e studieremo le avversarie con lo staff per prepararci al meglio. Noi siamo pronte e cariche per giocare un’altra grande partita, sappiamo che ci vorrà il massimo impegno ed oggi recuperiamo le energie in vista di una sfida difficile".

CALENDARIO E RISULTATI

LE PARTITE

Mercoledì 15 dicembre:

MINAS CLUBE (Bra) – ALTAY CLUB (Kaz) 3-0

PROSECCO DOC IMOCO – FENERBAHCE ISTANBUL (Tur) 3-0

Giovedì 16 dicembre:

ore 13.00 ALTAY CLUB (Kaz) – VAKIFBANK ISTANBUL (Tur) 0-3

ore 16.30 DENTIL PRAIA (Bra) – FENERBAHCE ISTANBUL (Tur)

Venerdì 17 dicembre:

ore 13.00 PROSECCO DOC IMOCO – DENTIL PRAIA (Bra) – Diretta Sky Sport Arena (canale 204) e www.volleyballworld.com

ore 16.30 MINAS CLUBE (Bra) – VAKIFBANK ISTANBUL (Tur)

Sabato 18 dicembre

ore 13.00 PRIMA SEMIFINALE (1° del gruppo A contro seconda gruppo B) – live Sky Sport Action (canale 206)

ore 16.30 SECONDA SEMIFINALE (1° del gruppo B contro seconda gruppo A) – live Sky Sport Action (canale 206)



Domenica 19 dicembre

ore 13.00 FINALE 3/4 posto

ore 16.30 FINALE 1/2 posto – live Sky Sport Arena (canale 204)