Imoco Volley, prima tappa di un lungo viaggio: c'è la trasferta in Ungheria

La vittoriosa partita con la Bartoccini Fortinfissi Perugia è stata l'ultimo impegno prima di un lungo viaggio fuori dai confini nazionali per la A.Carraro Imoco Volley, che affronterà domani per quanto riguarda la seconda giornata della fase a gironi della Champions la squadra ungherese del Fatum Nyiregyháza, alla seconda partecipazione alla competizione dopo quella del 2008, sconfitta all'esordio sul campo del Chemik Police. Nel gruppo gialloblù, che dovrà ancora fare a meno di Sarah Fahr, c'è la convinzione di continuare a fare bene malgrado il calendario sia a dir poco intasato. Arbitreranno l'incontro Jurkovic (Ser) e Szabo (Rom).

Alla vigilia dell'incontro il coach Daniele Santarelli si esprime così: "Dicembre sarà un mese molto delicato e importante per noi, abbiamo due trasferte di Champions e in mezzo il grande appuntamento con il Mondiale di Ankara, entriamo davvero nel vivo della stagione e ci arriviamo in buona condizione dopo aver recuperato le atlete che erano infortunate. Partiamo per la trasferta in Ungheria contro un’avversaria che sulla carta è per noi abbordabile, ma siamo consapevoli che in questa competizione non bisogna mai sottovalutare nessuna avversaria. Per noi poi è una gara che riveste un significato doppio perchè è anche l’ultimo test prima del Mondiale e per noi ogni partita di questo periodo è importantissima anche in quell’ottica".

Per quanto riguarda la copertura media è previsto un collegamento in streaming dalle 17.50 su Discovery (www.discoveryplus.it, in abbonamento). Le interviste post gara e gli aggiornamenti sono garantiti infine dalla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley.