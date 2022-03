Imoco Volley, domani c'è il derby di Champions con la Vero Volley Monza

Per l'Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano arriva il crocevia forse più importante della sua stagione. Domani al Candy Arena (ore 20:30) si giocherà l'andata dei quarti di finale della Champions League contro la Vero Volley Monza, squadra debuttante nella competizione che proprio in extremis ha strappato il pass per la fase ad eliminazione.

Il match, che si disputerà con partite di andata e ritorno (17 marzo 2022), metterà in palio un posto diretto in finale a causa dell'esclusione delle squadre russe da tutte le manifestazioni internazionali a causa del conflitto bellico in atto in Ucraina.

Coach Daniele Santarelli avrà la squadra al completo, ad eccezione di Fahr, comunque in panchina e cercherà di stimolare al meglio le sue atlete onde evitare che commettano alcuni passaggi a vuoto che sono costati punti preziosi in campionato.

I PRECEDENTI - 18 le sfide totali giocate: 16 sono i successi di Conegliano e 2 di Monza

EX - Sono tre in tutto: coach Marco Gaspari, a Conegliano nei primi anni (2012-14), e le centrali Anna Danesi e Gaia Moretto.

LA VIGILIA DEL COACH - Così Daniele Santarelli si è espresso alla vigilia di questo importante appuntamento: "Ci siamo preparati a questo match con due test di alto livello nel campionato italiano, giovedì scorso a Novara e domenica in casa con Scandicci. La prima l’abbiamo persa, nella seconda invece abbiamo imparato dai nostri errori e abbiamo conquistato una bella vittoria che ci ha fatto capire come dobbiamo giocare per vincere contro i top team. Anche con Monza dovremo seguire questa strada, che vuol dire spingere sempre e giocare a un ritmo alto, senza pause, per imporre il nostro gioco alle avversarie. La vittoria di domenica è stata importante perchè ci ha restituito la consapevolezza dei nostri mezzi e dato sicurezze alla squadra in vista della sfida di Champions che inizia domani. Monza è una squadra molto forte che ha allestito una rosa competitiva ad inizio stagione e poi ha anche inserito giocatrici importanti nel mercato invernale, ha esperienza, fisicità e talento. Noi lo sappiamo bene perchè recentemente ci ha sconfitto in casa nostra, ma lì era regular season, qui si tratta di uno scontro andata e ritorno dove la posta in palio è molto alta e cambierà molto l’approccio delle squadre. Rispetto al campionato loro hanno inserito Larsson, noi abbiamo recuperato le giocatrici infortunate quindi le sfide precedenti non fanno molto testo, noi andiamo in Lombardia con fiducia e ci prepariamo per giocare domani la nostra miglior partita per iniziare bene il doppio confronto con Monza".