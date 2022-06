Imoco Volley, Giorgia Frosini giocherà a Bergamo

Dopo due conferme eccellenti, come quelle di Monica De Gennaro e Asia Wolosz, arriva un'altra uscita, che stavolta coinvolge una delle cosiddette "seconde linee".

Giorgia Frosini, classe 2002 e figlia d'arte (suo padre Alessandro ha una carriera importante alle spalle nel basket sia da giocatore che da dirigente), vestirà la prossima stagione la maglia del Volley Bergamo 1991, scegliendo dunque di aprirsi la possibilità di essere impiegata con maggiore continuità. La sua avventura con la Prosecco Doc Imoco Volley 1991, condita da uno scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa di Lega, si concluderà dunque dopo una sola stagione.

L'opposto, ai canali ufficiali del club orobico, svela subito le sue intenzioni: "Spero di imparare e giocare tanto, perché un anno in panchina a Conegliano mi ha fatto venire voglia di ritagliarmi il mio spazio in campo. Vorrei trovare il mio posto e aiutare tanto in palestra portando po’ della mia energia: sono una a cui piace fare la sua parte senza mollare mai. Mi conoscerete sul campo...".

Il passato ovviamente non si dimentica: "Ho imparato quanto sacrificio e quanto lavoro in palestra bisogna mettere. Niente è scontato, bisogna sempre dare il massimo, perché non si accettano cali nel corso della stagione. Ho avuto l’onore di allenarmi con compagne fortissime e caratterialmente fantastiche".

Infine le ambizioni sono chiare: "Per il futuro vorrei vincere in modo diverso, da protagonista!".