Imoco Volley, i protagonisti di gara 3

L'Imoco Volley si impone nettamente in gara 3 ed inizia a vedere la linea del traguardo. Il momento delicato sembra oramai alle spalle e si può pensare con fiducia al futuro più immediato, che si chiama gara 4. Se le pantere espugneranno l'Arena martedì prossimo sarà scudetto per la quinta volta.

A crederci è sicuramente Paola Egonu, che ha ammesso che il match che verrà "sarà molto divertente". Poi sulla vittoria di ieri sera: "Bisognava ricordarsi che giocavamo in casa nostra. e sono molto fiera di noi ragazze, del pubblico e di tutto il contesto. Le prime due gare sono state molto combattute, sono orgogliosa di come siamo uscite vincitrici dalla seconda, e quello ci ha aiutato un sacco anche per oggi".

Soddisfazione anche nelle parole di Johanna Wolosz, capitano della squadra, che illustra la chiave del successo: "Sin dalle prime battute siamo state brave a spingere oltre che ad essere meno fallose che nelle altre gare e poi, quando abbiamo preso il ritmo, abbiamo praticamente controllato tutta la partita. Nei momenti in cui ci siamo rilassate un po?, però, Monza è sempre riuscita a rientrare, quindi dobbiamo spingere sempre perché loro sono una bellissima squadra". Finalmente un PalaVerde pieno: "Ci mancava davvero un palazzetto così, lo aspettavamo da più di due anni. Non eravamo più abituate a questa atmosfera, al vero tifo, e voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti".