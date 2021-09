Imoco Volley, la Supercoppa è dietro l'angolo: in serata l'arrivo a Modena

Il grande spettacolo è pronto a ripartire. Sabato 2 ottobre alle ore 17:30 andrà in scena al Palapanini di Modena la Supercoppa di Lega nella partita che assegnerà il primo trofeo della stagione 2021/22. A fronteggiarsi saranno la Imoco Volley Conegliano, vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia, e la Igor Gorgonzzola Novara, giunta all'ultimo atto di entrambe le competizioni. Le pantere, dopo aver condotto un'annata a dir poco straordinaria (va menzionata anche la conquista della Champions), vogliono partire con il piede giusto e, pur sapendo che il pronostico è nettamente favorevole, non vogliono lasciare nulla di intentato e si stanno preparando al meglio. Il programma della giornata è il seguente: ultima seduta di allenamento al Palaverde e poi, nel corso del pomeriggio, il trasferimento a Modena, la città che appunto ospiterà la manifestazione (diretta su Rai Due a partire dalle 17:30). La grande novità è che questa volta ci sarà anche il pubblico, seppur con le limitazioni previste.

L'evento avrà un succoso antipasto: domani mattina presso il Museo Enzo Ferrari è in programma la presentazione del campionato di serie A1 che inizierà tra circa dieci giorni (diretta su Rai Sport) e in rappresentanza della società gialloblù saranno presenti le campionesse d’Europa Sarah Fahr, Paola Egonu, Monica De Gennaro, la capitana Joanna Wolosz e coach Daniele Santarelli. A condurre la cerimonia, in cui verranno ripercorse anche le tappe principali della passata stagione, saranno Simona Rolandi, giornalista di Rai Sport, e Consuelo Mangifesta, Responsabile Relazioni Esterne, Eventi e Comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Per quanto riguarda i precedenti Conegliano ha partecipato per sette volte alla Supercoppa, ottenendo quattro affermazioni: nel 2016 (al Palaverde vs Bergamo), nel 2018 (al Palaverde vs Novara), nel 2019 (a Milano vs Novara) e nel 2020 (a Vicenza con Busto Arsizio, formula Final Four). Due invece sono le sconfitte: nel 2013 a Piacenza contro la squadra di casa e nel 2017 al PalaIgor con Novara.

Di seguito i prezzi dei biglietti di ingresso:

PARTERRE – 45€

DISTINTI – 30€ (ridotto Under 12 e Over 65 20€)

GRADINATA – 20€ (ridotto Under 12 e Over 65 16€)

Infine i tagliandi possono essere acquistati online, fino al fischio di inizio della partita, sul circuito Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket. com/it/biglietto/supercoppa- italiana-2021/164707. Inoltre, tagliandi disponibili nei punti vendita Vivaticket. Qui l’elenco: https://shop. vivaticket.com/ita/ricercapv.