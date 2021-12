Imoco Volley, salta la sfida di Santo Stefano contro Bergamo

Il PalaVerde, in occasione del Boxing Day, non aprirà le sue porte al grande volley femminile. La sfida tra la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e Volley Bergamo è stata rimandata a data da destinarsi a causa di alcune positività accertate nel gruppo squadra delle orobiche (altre cinque dopo quelle già scoperte nei giorni scorsi), che per questo motivo hanno dovuto saltare anche il match di domenica scorsa contro Firenze.

La situazione con il passare dei giorni la situazione non è migliorata e, come hanno annunciato entrambe le società sui profili social, si è reso inevitabile questo nuovo spostamento. Ovviamente si spera che quanto sta accadendo non si allarghi a macchia d'olio e non metta di conseguenza a rischio il regolare svolgimento non solo del massimo campionato, ma anche le categorie inferiori. Eventuali interruzioni apporterebbero dei danni forse irreversibili a tutto il sistema, oltre il fatto che si ammetterebbe senza ombra di dubbio di aver perso la battaglia contro il virus.

L'Imoco Volley, i cui allenamenti non saranno visibili al pubblico almeno fino a metà gennaio, ha fatto sapere infine che i biglietti acquistati potranno essere riutilizzati per la data in cui la partita verrà rigiocata.