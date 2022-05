Imoco Volley, sarà Supercoppa contro Novara

Non si è ancora spento l'eco dei festeggiamenti per lo scudetto conquistato due giorni fa a Monza, ma la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è sempre al lavoro per preparare la sfida dell'anno, la finalissima di Champions League contro il Vakifbank Istanbul che si disputerà sabato 22 maggio a Lubiana.

E' però già tempo di volgere lo sguardo alla stagione che verrà. La conclusione dei playoff della serie A1 femminile ha delineato le partecipanti alla Supercoppa di Lega, il primo trofeo da assegnare. La formula, a differenza di quella maschile, prevede una finale in gara unica tra la vincente dello scudetto e quella della Coppa Italia. Le pantere, così come lo scorso anno, hanno conquistato entrambi i trofei e affronteranno la finalista perdente della competizione che assegna la coccarda tricolore, ovvero la Igor Novara, con data e luogo da stabilire.

La sfida infinita vedrà dunque il suo ennesimo atto: rispetto alle precedenti occasioni il pronostico dovrebbe vedere un grande equilibrio in quanto per le gialloblù sarà la prima uscita ufficiale con un organico che verrà rivoluzionato e che vedrà diversi addii, quello di Paola Egonu in testa.