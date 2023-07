Imoco Volley torna all'assalto della Champions: effettuato il sorteggio dei gironi

Non è un mistero che la scorsa stagione, per la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, sia stata tra le più felici della propria storia con la conquista di ben quattro trofei. L'unica macchia è la Champions League, con la sconfitta nel doppio confronto dei quarti di finale contro le turche del Fenerbahce, apparse in stato di grazia.

L'obbiettivo dunque è cancellare quest'onta e trovare il giusto riscatto. Con questo intento la squadra di Daniele Santarelli, reduce dalla clamorosa vittoria in VNL alla guida della nazionale turca, si ripresenterà ai nastri di partenza della massima competizione europea con il chiato intento di arrivare fino in fondo.

Le pantere oggi hanno conosciuto le prime rivali e sono state inserite nella pool D assieme a Developres Rzeszow (già affrontato lo scorso anno e battuto 3-0 in casa e 3-1 in trasferta), Allianz Stoccarda (il precedente è datato 2020 con il 3-0 in terra teutonica e con il ritorno che non venne disputato a causa dell'emergenza Covid incombente) e una squadra che uscirà dai due gironi dei turni preliminari di qualificazione.

La formula

I gironi, come del resto accaduto nell passate edizioni, saranno cinque con promozione diretta ai quarti di finale per le prime classificate e un barrage tra le seconde e la miglior terza per decretare le altre tre qualificate ai quarti di finale con match di andata e ritorno, così come le semifinali. L’epilogo con l’ormai tradizionale SuperFinal che decreterà il club campione d’Europa 2024.

Il quadro completo della fase a gironi