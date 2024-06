Volley femminile, l'Italia ha vinto la VNL. Superlative ancora Fahr e De Gennaro

L'Italia porta a termine una straordinaria impresa. Per la seconda volta in tre anni la VNL finisce nella bacheca delle azzurre grazie al successo per 3-1 contro il Giappone, capace di soprendere tutti nel corso del suo cammino (se ne è accorto il favorito Brasile, battuto in semifinale).

E' stata una partita condotta in larga parte dalle ragazze di Julio Velasco (subito vincente il suo ritorno alla guida della squadra femminile), che hanno dominato i primo due set per poi cedere il terzo per un'inezia. Ma si è trattato solo di una breve pausa dato che il quarto è stato vinto anch'esso nettamente.

Grande dunque il successo di squadra, impreziosito dalle prove di alcuni singoli. Tra questi vanno citato un'encomiabile Monica De Gennaro e un'ancora superlativa Sarah Fahr, autrice di 8 punti con 3 muri, che si candida dunque con forza a protagonista assoluta nel suo ruolo nel prossimo futuro.

Chiusa questa felice parentesi è tempo di un meritato riposo: la comitiva azzurra sarà in partenza da Bangkok per Milano Malpensa (verso le 14:00) con scalo a Dubai e tornerà in Italia per pensare alle olimpiadi, dove l'obbiettivo dichiarato sarà una medaglia.

Tabellino

ITALIA – GIAPPONE 3-1 (25-17, 25-17, 21-25, 25-20)

ITALIA: Orro 3, Sylla 15, Danesi 6, Egonu 27, Degradi 14, Fahr 8, De Gennaro (L). Giovannini, Lubian, C. Bosetti 4, Antropova 3, Cambi. N.e: Bonifacio, Spirito (L). All. Velasco

GIAPPONE: Iwasaki 2, Ishikawa 6, Yamada 6, Wada 5, Koga 16, Airi 2, Kojima (L). Hayashi 3, Fukudome (L), Inoue 11, Seki, Araki 4, Kurogo. N.e: Watanabe. All. Manabe

Arbitri: Fabrice Collados (FRA) e Rene Karina Noemi (ARG).

Durata: 20', 22', 26', 37'.

Italia: 1 a, 10 bs, 12 mv, 22 et.

Giappone: 2 a, 6 bs, 2 mv, 18 et.