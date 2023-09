Serie A1 femminile, tutto sulle prossime due amichevoli dell'Imoco Volley

Dopo tanti allenamenti e diverse settimane di preparazione piuttosto intensa, come si conviene ad una squadra che ha l'ambizione di lottare su tutti i fronti, si avvicina il tempo delle prime prove del campo per la Prosecco Doc Imoco Conegliano. La prima tra due giorni, quando al PalaVerde ospiterà la Megabox Vallefoglia; la seconda il 26 settembre a Longarone contro la Trentino Volley Femminile in un match dall'alto valore simbolico.

Vediamo di seguito tutte le info su queste due gare:

Il PalaVerde riapre le porte

Si parte dunque tra quarantotto ore circa, con la sfida alla formazione marchigiana, militante anch'essa in A1. Coach Valerio Lionetti potrà contare su elementi del calibro di De Gennaro, De Kruijf, Gennari, Fahr, Piani (ex della Megabox), Bugg, Haak, Bardaro e il prezioso contributo delle "panterine" della B1 che integreranno la rosa come sta avvenendo negli allenamenti precampionato.

L'ingresso per l'occasione sarà gratuito e il pubblico potrà entrare dall'ingresso Supercentrali (lato strada). Contemporaneamente negli uffici Imoco Volley si potranno acquistare gli Abbonamenti per tutte le partite stagionali di campionato e coppa (compresi playoff) dell'annata 2023/24 che prenderà il via proprio al Palaverde domenica 7 ottobre alle 17.00 con la prima giornata che vedrà la Prosecco DOC Imoco Conegliano campione d'Italia affrontare la neopromossa Itas Trentino Rosa.

Non solo volley giocato

Il secondo test vedrà invece le pantere affrontare la Trentino Volley Femminile. Particolare sarà la location vale a dire Longarone: il match sarà come detto importante simbolicamente in quanto in quel giorno cadrà il sessantesimo anniversario della sciagura del Vajont, che in quei territori lasciò un segno indelebile purtroppo in negativo. I biglietti si acquistano sul sito www.longaronefiere.it a questo link (https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1966757&set=S&car=&ide=2323) al costo di 6 euro, l'intero incasso verrà devoluto in beneficenza alla Fondazione Vajont.

L'evento è stato presentato in queste ultime ore e il sindaco di Longarone nonchè presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, ha voluto sottolineare un aspetto molto importante: "Lo sport può essere veicolo di memoria. L’ho detto anche in occasione della tappa del Giro d’Italia partita da Longarone, quando i campioni del ciclismo hanno potuto ricordare le vittime del Vajont. Sarà lo stesso con le campionesse mondiali e italiane della Prosecco DOC Imoco Volley che avremo l'onore di ospitare. Abbiamo colto al volo l’opportunità di portare al palasport di Longarone le migliori atlete a livello internazionale, una grande occasione per gli appassionati". Il dirigente gialloblù Gianbattista De Mari spiega: "La “Partita per la Memoria” è nata un anno fa, quando abbiamo incontrato i rappresentanti della Fondazione Vajont. Abbiamo fortemente voluto dare il nostro contributo per celebrare la memoria del Vajont. Abbiamo cercato di capire la data migliore per il calendario ed ecco trovato il 26 settembre. La Prosecco DOC Imoco torna nel bellunese dopo quasi dieci anni dall’ultima volta, quando venne giocata l’amichevole alla Spes Arena". Chiude il presidente dell'Imoco Piero Garbellotto: "Belluno è un territorio molto appassionato di volley e questa amichevole rappresenta un doppio modo di andare incontro ai bellunesi. Il ricordo del Vajont è vivo nella memoria: mio padre nel 1963 diede la giornata ai dipendenti dell’azienda per consentire loro di dare una mano alla macchina dei soccorsi. La partita del 26 settembre sarà un bel momento di sport e di memoria".